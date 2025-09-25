पुणे

Katraj Dairy : कात्रज डेअरीची क्षमता होणार दुप्पट., अत्याधुनिक प्रकल्पाची उभारणी; तीन लाख लिटर क्षमतेचे उद्दिष्ट

Pune Milk Union : कात्रज डेअरीचा १०० कोटींचा आधुनिक विस्तारीकरण प्रकल्प दीड वर्षांत पूर्ण होणार असून, दुधाची प्रक्रिया क्षमता तीन लाख लिटरपर्यंत वाढणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या कात्रज येथील मुख्यालयावर डेअरी विस्तारीकरणाचा अत्याधुनिक प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू होणार आहे. या प्रकल्पामुळे संघाची दूध प्रक्रिया क्षमता दुप्पट होऊन, तीन लाख लिटरपर्यंत पोहोचणार आहे. सुमारे दीड वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

