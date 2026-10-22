Katraj Dairy Milk Rate : कात्रज डेअरीकडून दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर एक रुपयाची वाढ

कात्रज - दिवाळी सणाचे औचित्य साधून पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने (कात्रज डेअरी) गाय आणि म्हशीच्या दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर एक रुपयाची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढता चारा, वैरण आणि वाहतूक खर्च लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असून, २१ ऑक्टोबर २०२६ पासून नवीन दर लागू झाले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे..संघाच्या संचालक मंडळाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळावा, तसेच वाढत्या उत्पादन खर्चाचा भार काही प्रमाणात कमी व्हावा, या उद्देशाने दूध खरेदी दरवाढीचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, दूध खरेदी दरात वाढ करताना ग्राहकांसाठी दूध विक्री दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही..नवीन दरांनुसार, ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफ असलेल्या गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर ४३ रुपये, तर ६.० फॅट आणि ९.० एसएनएफ असलेल्या म्हशीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर ५५ रुपये २० पैसे असा खरेदी दर निश्चित करण्यात आला आहे. हे दर दूध उत्पादक संस्थांसाठी वरकड खर्चासह लागू असतील..दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची वाढती मागणी, दुग्धव्यवसायातील वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचा विचार करून ही दरवाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या काळात अतिरिक्त आर्थिक आधार मिळणार असल्याचे अध्यक्ष अरुण चांभारे यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील सर्व दूध उत्पादक शेतकरी आणि संलग्न दूध संस्थांनी संघाला स्वच्छ, ताजे आणि भेसळविरहित, उच्च दर्जाच्या दुधाचा अधिकाधिक पुरवठा करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.