पुणे

दूध भेसळीविरोधात लढा देण्याचे आवाहन

दूध भेसळीविरोधात लढा देण्याचे आवाहन
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कात्रज : पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (कात्रज डेअरी) वतीने स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात आला. या वेळी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील वाढत्या भेसळीबाबत चिंता व्यक्त करत, ग्राहकांना शुद्ध दूध पुरवणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे आवाहन संघाचे अध्यक्ष अरुण चांभारे यांनी केले. या वेळी संचालक सागर फडके, कामगार संघटना इंटकचे अध्यक्ष कैलास कदम, प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक सर्जेराव मोडक उपस्थित होते. चांभारे म्हणाले, ‘‘दूध भेसळीविरोधातील कारवाईमुळे शेतकरी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण होत आहे. कुटुंबातील लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी सर्व दूध उत्पादक संस्थांनी भेसळमुक्त दुधाचा पुरवठा करावा.’’ संघाची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांच्या पुढे नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मोडक यांनी सांगितले. कुमार मारणे यांनी सूत्रसंचालन केले.

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