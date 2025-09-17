Katraj Flyover : कात्रज उड्डाणपुलाचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार; आयुक्तांनी दिले आश्वासन

कात्रज - कात्रज चौकातील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या उड्डाणपुलाच्या कामाची पाहणी आज खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या सोबत केली..गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेले हे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अभियंता श्रुती नाईक, सलिम शेख, माजी नगरसेवक विशाल तांबे, सचिन दोडके आदी उपस्थित होते..सुळे यांनी कात्रज चौकातील गंभीर वाहतूक कोंडीचा प्रश्न अधोरेखित करत काम वेगाने पूर्ण करण्याची मागणी केली. यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे महापालिका आणि संबंधित विभागांनी समन्वय साधावा असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.चौकात पूर्वी वाहतूक नियंत्रणासाठी नेमलेले वॉर्डन अचानक हटवण्यात आले. यामुळे वाहनचालक व नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर सुळे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला ठेकेदारामार्फत वॉर्डन पुन्हा नियुक्त करण्याच्या सूचना दिल्या..३९ गुंठे जागेचा अहवाल द्यावाकात्रज चौकातील भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान गुगळे कुटुंबाच्या ३९ गुंठे जमिनीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महापालिकेने या प्लॉटसाठी तब्बल २१ कोटी रुपये मोबदला दिला असतानाही, प्रत्यक्षात मिळालेली जागा ही उताऱ्यावर असून त्याचे क्षेत्रफळ पूर्ण नाही, असे निदर्शनास आल्याचे नागरिक सांगत आहेत. यामुळे पालिकेची फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.याप्रकरणी सुळे यांनी पालिका आयुक्तांना आठ दिवसांत संपूर्ण अहवाल मागवला असून, सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयुक्त नवल किशोर राम यांनी देखील या प्रकरणी तातडीने पावले उचलली जातील असे स्पष्टीकरण यावेळी दिले आहे..प्रतिक्रियाकाम करण्यासाठी कात्रजच्या छोट्या उड्डाणपुलावरुन एकेरी वाहतूक करावी लागणार आहे. त्यामुळे वाहतूक विभागाकडून परवानग्या मिळाल्या की कामाला आणखी गती मिळणार आहे. आमचा लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.- श्रुती नाईक, कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.