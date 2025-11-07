पुणे

Katraj Ghat: कात्रज घाटातील सुरक्षा ऐरणीवर; सीसीटीव्हीसह पथदिव्यांचा अभाव

Katraj Ghat Caught Between Three Departments: कात्रज घाटात पथदिवे आणि सीसीटीव्ही नसल्याने वाहनचालक, प्रवासी धोक्यात; तिन्ही खात्यांच्या वादामुळे सुरक्षेची कामे रखडली. रात्री घाटात असुरक्षित वातावरण, पोलिस गस्त आणि सुरक्षेच्या उपाययोजनांची गरज वाढली.
Katraj Ghat

Katraj Ghat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कात्रज : कात्रज घाट परिसर हा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिका आणि वनविभाग अशा तीन खात्यांच्या अखत्यारित येतो. त्यांच्यातील हद्दीच्या वादामुळे आणि काम नेमके कोणी करायचे, अशा प्रश्नांमुळे आवश्यक ठिकाणी पथदिवे, सीसीटीव्ही कॅमेरे न बसविल्याने वाहनचालक, प्रवाशांसाठी हा घाट अद्याप असुरक्षितच आहे.

police
pune
katraj
cctv
PWD
pune traffic

