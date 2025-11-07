Katraj Ghat: कात्रज घाटातील सुरक्षा ऐरणीवर; सीसीटीव्हीसह पथदिव्यांचा अभाव

कात्रज : कात्रज घाट परिसर हा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिका आणि वनविभाग अशा तीन खात्यांच्या अखत्यारित येतो. त्यांच्यातील हद्दीच्या वादामुळे आणि काम नेमके कोणी करायचे, अशा प्रश्नांमुळे आवश्यक ठिकाणी पथदिवे, सीसीटीव्ही कॅमेरे न बसविल्याने वाहनचालक, प्रवाशांसाठी हा घाट अद्याप असुरक्षितच आहे..पुण्याहून सातारामार्गे कोल्हापूर, सांगली, बंगळूरकडे जाणाऱ्या किंवा घाट ओलांडून खेड-शिवापूर, शिरवळकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांसाठी कात्रज घाट सोयीचा ठरतो. मात्र, रात्रीच्या वेळी हा घाट निर्जन आणि धोकादायक बनतो. परिसरात मध्यरात्री तरुण-तरुणींचा मुक्त वावर असतो. भारती विद्यापीठ पोलिसांनी घाटात मध्यरात्री फिरण्यास आलेल्या अनेकांना समज दिल्याचेही सांगण्यात येते..Pune Crime : फटाके वाजवण्यावरून वाद; हल्ल्यात जखमी झालेल्या तरुणाचा मृत्यू.कात्रज घाटात सायंकाळच्या वेळी मुक्तविहार करणाऱ्या तरुण-तरुणींची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. घाटातील कठड्यावर बसून फोटो काढणे, गप्पा मारणे, निवांत वेळ घालविण्यासाठी अनेकजण या ठिकाणी येतात. या भागातील रहिवाशांनी आणि प्रवाशांनी याबाबत वेळोवेळी पोलिसांकडे तक्रारी केल्या असून, सुरक्षेसाठी कठोर उपाययोजना करण्याचीही मागणी केली आहे. त्यामुळे पोलिस गस्त मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्याची गरज आहे. गुन्हा घडूच नये, यासाठी पथदिवे आणि सीसीटीव्ही बसविण्याचीदेखील मागणी होत आहे..बोपदेव घाटाच्या पार्श्वभूमीवर हव्यात सुधारणाकाही महिन्यांपूर्वी बोपदेव घाटात एका तरुणीवर सामूहिक लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली होती. त्यानंतर घाटात पथदिवे, सीसीटीव्ही बसविले. घाट हायटेक करत पॅनिक बटण, आपत्कालीन भोंगे अशा सुविधा देण्यात आल्या. याच पार्श्वभूमीवर कात्रज घाटातही सुधारणांची गरज असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..कात्रज घाट परिसरात पोलिस कर्मचाऱ्यांची गस्त असते. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या सूचनेनुसार आम्ही महापालिकेकडे पत्रव्यवहार केलेला असून पथदिवे आणि सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत मागणीही केली आहे. मात्र, यावर कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही.- राहुल आवारे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त, परिमंडळ २.दिवाळीत फटाक्यांवरून हाणामारी! कल्याणमध्ये अनेक ठिकाणी वाद; पोलिस ठाण्यांत तक्रारी दाखल\n\n.कात्रज घाट हा पुणे शहराचे दक्षिण प्रवेशद्वार आहे. दररोज या मार्गावरून हजारो वाहने आणि प्रवासी ये - जा करतात; परंतु रात्रीच्या वेळी घाट परिसर अंधारात बुडतो. त्यामुळे अपघात, चोरी तसेच अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता वाढते. बोपदेव घाटात जशा सुधारणा केल्या गेल्या, तशाच पद्धतीने कात्रज घाटातही पावले उचलली पाहिजेत.- व्यंकोजी खोपडे, माजी सरपंच, गुजर-निंबाळकरवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.