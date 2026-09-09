Katraj-Kondhwa Accident Zone: कात्रज-कोंढवा रस्ता ठरतोय मृत्यूचा सापळा; साडेचार वर्षांत ५१ अपघातांत २१ जणांचा मृत्यू

पुणे : रखडलेले रुंदीकरण, ठिकठिकाणी सुरू असलेली कामे, खड्डे आणि अवजड वाहनांची बेदरकार वाहतूक यामुळे कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण नागरिकांच्या जिवावर उठले आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत कात्रज चौक ते खडीमशिन चौक या अवघ्या साडेतीन किलोमीटर मार्गावर तब्बल ५१ अपघातांची नोंद झाली असून, त्यात २१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सिल्व्हर ओक सोसायटीसमोर झालेल्या अपघातात १५ वर्षीय विद्यार्थिनीचा बळी गेल्याने या रस्त्यावरील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.प्रत्यक्षात जागा ताब्यात नसताना केवळ राजकीय श्रेय लाटण्यासाठी १० वर्षांपूर्वी कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा नारळ फोडण्यात आला. पण त्याची किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागत आहे. हा रस्ता पूर्वी ८४ मीटर रुंद करण्यात येणार होता. पण जागा ताब्यात येत नसल्याने सध्या ५० मीटर रुंदीकरणाचा निर्णय घेतला. निधी उपलब्ध होऊनही दहा मिळकतींचे भूसंपादन करण्यासाठी प्रशासनाच्या नाकी नऊ आले आहेत. परिणामी कोट्यवधी रुपये खर्चूनही रस्ता सलग विकसित झालेला नाही. एका बाजूला कामे सुरू आणि दुसऱ्या बाजूला खड्ड्यांमधून वाहतूक, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे..रस्त्यावरील वाहतूक नियंत्रणासाठी दररोज ५० वॉर्डन नियुक्त केल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात महत्त्वाच्या चौकांमध्ये वॉर्डन दिसत नसल्याने वाहतूक नियंत्रणाचा बोजवारा उडाला आहे. शाळकरी विद्यार्थ्यांना मुख्य रस्ता ओलांडावा लागत असून, सुरक्षित पादचारी मार्गाचीही कमतरता आहे. कात्रज चौकातील उड्डाणपुलाचे कामही संथ गतीने सुरू आहे. सेवा रस्ते, उड्डाणपूल आणि रुंदीकरणाची कामे एकाच वेळी सुरू असल्याने वाहनचालकांची कोंडी वाढली आहे. त्यामुळे अपघात होऊन नागरिकांचे बळी गेले आहेत. हे प्रकार वारंवार घडत असताना प्रशासनाचे आणि लोकप्रतिनिधींचे डोळे कधी उघडणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..आजचा झालेला अपघात दुर्दैवी आहे. महापालिकेकडून कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरू असून, भूसंपादनासाठी विशेष निधीची तरतूद केली आहे. दहा मिळकतींचे भूसंपादन लवकरच पूर्ण होईल.- ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...या आहेत समस्याअवजड वाहनांमुळे कोंडी वाढलीभूसंपादनाचा तिढा कायमउड्डाण पुलाचे काम अतिशय संथ गतीने सुरूशाळकरी विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता धोक्यातपादचारी मार्गाची कमतरताराजकीय श्रेय लाटण्यासाठी चढाओढ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.