Pune News : कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनाचा तिढा सुटला

पुणे - कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या ५० मीटरच्या रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेली ४१ हजार ५१७ चौरस मिटर इतकी जागा भूसंपादन करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी महापालिकेने तब्बल २७६ कोटी रुपयांची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा केली आहे. या निर्णयामुळे पुढील एका महिन्यात ही संपूर्ण जागा महापालिकेच्या ताब्यात येणार आहे. त्याचा या भागातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..पुणे महापालिकेने २०१७ मध्ये कात्रज ते खडीमीशन चौक या ३.५ किलोमीटर रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यासाठी मोठा गाजावाजा करत भूमिपूजन केले. मात्र, ८४ मीटरचा रस्ता करण्यासाठी महापालिकेच्या ताब्यात जागा नसतानाही ही निविदा काढल्याने हा प्रकल्प रखडला. भूसंपादन न करता केवळ राजकीय श्रेय घेण्यासाठी हा प्रकल्प लादल्याने त्याच मनस्ताप या भागातील नागरिकांना सहन करावा लागला आहे..या भागातील भूसंपादन व्हावे, छोट्या जागा मालकांना टीडीआर, एफएसआयऐवजी रोख मोबदला मिळावा यासाठी 'सकाळ'ने वारंवार वृत्त देऊन पाठपुरावा केला. प्रशासनालाही जाग आल्याने त्यादृष्टीने हालचाली सुरु केल्या. या भागातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ८४ मीटरऐवजी ५० मिटर रुंदीचा रस्ता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.त्यासाठी छोट्या जागा मालकांना रोख स्वरूपात मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला. शासनाने यासाठी १३९ कोटी रुपये महापालिकेला दिले होते. गेल्या काही महिन्यांपासून येथील जागा ताब्यात यावी यासाठी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी वेगात हालचाली सुरु केल्या. त्याचा फायदा झालेला दिसून येत आहे..जागामालकांशी चर्चा करून महापालिकेने त्यांना रोख स्वरूपात मोबदला देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भूसंपादनाचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानुसार सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम निवडा करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. त्याच महसूल विभागाने मान्यता दिली आहे. ४१ हजार ५१७ चौरस फुटाची जागा ताब्यात घेण्यास मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील मोठा अडसर दूर झाला आहे..१५ दिवसात येणार पहिला ताबाहा आदेश आल्यानंतर महसुलाच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून अंतिम निवाडा जाहीर करून १५ दिवसात मोबदल्याचे वाटप सुरु होईल. त्यानंतर टप्पाटप्प्याने पुढील महिन्याभरात ४१ हजार ५१५ चौरस मिटर इतकी जागा ताब्यात येईल. त्यामुळे राजस सोसायटी चौक ते कान्हा हॉटेल चौक या दरम्यानचा रस्ता ५० मिटर रुंदीचा होणार आहे. या प्रकल्पातील दाट लोकवस्तीचा आणि अवघड असा भाग मोकळा होणार आहे. ही जागा ताब्यात आल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या उड्डाणपुलाचे उर्वरित कामही पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..'कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठीचा तिढा सुटावा यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यास अखेर यश आले आहे. ही जागा ताब्यात आल्यानंतर हा रस्ता ५० मिटर रुंद होऊन या परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.'- मंजूषा नागपुरे, महापौर, पुणे महापालिका.कात्रज कोंढवा रस्ता दृष्टीक्षेपातरस्त्याची लांबी - ३.५ किलोमीटरएकूण रुंदी - ८४ मिटरपहिल्या टप्प्यातील रुंदी - ५० मिटरटीडीआर, एफएसआयने ताब्यात आलेली जागा - २९ हजार चौरस मिटररोख मोबदल्याने ताब्यात येणारी जागा - ४१,५१७ चौरस मिटरभूसंपादनासाठी येणारा खर्च - २७६ कोटी रुपये.