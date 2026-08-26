Katraj-Kondhwa Road Land Acquisition Dispute: कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर भूसंपादनाचा पेच कायम; काही मालमत्ता अवॉर्डमध्ये राहिल्याने गोंधळाची स्थिती; पथविभागाला सलग रस्ता करण्यास अडचणी

कात्रज: कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाला भूसंपादनाचा पेच कायम अडथळा ठरत असल्याचे चित्र आहे. रुंदीकरणासाठी आवश्यक भूसंपादनाची प्रक्रिया विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली असली, तरी भूसंपादनाच्या अवॉर्डमध्ये काही मालमत्तांची नावे राहिल्याची बाब समोर आली आहे..त्यामुळे संबंधित मालमत्तांचा ताबा महापालिकेला मिळण्यात विलंब होत असून, संपूर्ण रस्ता सलग करण्याच्या कामावर त्याचा परिणाम होत आहे. अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात भूसंपादनाच्या अवॉर्डमध्येच काही मालमत्तांची नावे राहणे ही गंभीर बाब आहे. संबंधित मालमत्तांचे भूसंपादन करण्यासाठी आणखी चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे..CTET 2026 New Date : सीटीईटी परीक्षा देणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 6 सप्टेंबरची परीक्षा पुढे ढकलली; नवी तारीख 'या' दिवशी होणार जाहीर.त्याचबरोबर, मे महिन्यापासून काही जागामालकांना भूसंपादनाची रक्कम सरसकट मिळणार असल्याचे तसेच किती रक्कम मिळणार याची माहिती देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर आता कुळकायदा तसेच अन्य कागदपत्रांतील त्रुटी पुढे करून नव्याने कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगितले जात असल्याची जागामालकांची तक्रार आहे..नव्या शासन निर्णयानुसार रेडीरेकनरच्या दराच्या तुलनेत सुमारे दहा टक्के रक्कम कमी करून मोबदला देण्याचा निर्णय असल्याचे जागामालकांचे म्हणणे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात नव्याने त्रुटी काढल्या जात असल्याने जागामालकांमध्ये नाराजी आहे. या प्रक्रियेला दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी गेल्याने काही जागामालक पुन्हा आपल्या जागेचा ताबा घेण्याच्या तयारीत आहेत..Gold Rate Today: सोन्याच्या दराबाबत मोठी अपडेट! आज तुमच्या शहरात किती रुपयांना मिळतंय 22 कॅरेट सोनं?."महापालिकेकडून संबंधित जागांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर तो भूसंपादन विभागाकडे येईल आणि त्यानंतर भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात येईल. काही जागांच्या कागदपत्रांबाबत अडचणी असून, त्या सोडविण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. अडचणी दूर झाल्यानंतर संबंधित जागामालकांना मोबदला देण्यात येईल."- श्वेता दारुणकर, मुख्य भूसंपादन अधिकारी."प्रत्येक वेळी नव्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगितले जाते. अधिकाऱ्यांकडूनच चालढकल केली जात आहे. कागदपत्रांसाठी आम्हीच सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. आमच्या जागेत आता रस्त्याचे काम सुरू झाले आहे. मात्र, मोबदला कधी मिळणार माहिती नाही. किमान मोबदला मिळेपर्यंत जागेत काम करू नये, अशी आमची भूमिका आहे. संपूर्ण प्रक्रियेत आपली फसवणूक झाल्याची आमची भावना आहे."- दर्शन नहार, जागामालक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.