Pune News: पुण्यातील कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा; भूसंपादनासाठी पालिकेकडून १३६ कोटींचा निधी, एप्रिलअखेर प्रक्रिया पूर्ण होणार!

कात्रज : गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील ५० मीटर रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या निधीपैकी उर्वरित १३६ कोटी रुपये पुणे महापालिकेने नुकतेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष भूसंपादन अधिकारी क्रमांक १५ यांच्याकडे सुपूर्त केले आहेत. यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, १५ एप्रिलपर्यंत ही कार्यवाही पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे..साडेतीन किलोमीटर लांबीचा आणि ८४ मीटर रुंदीचा कात्रज-कोंढवा रस्ता हा पुणे शहरातील पायलट प्रोजेक्ट म्हणून हाती घेण्यात आला होता. मात्र, भूसंपादनाअभावी रस्त्याचे रुंदीकरण रखडले आणि तुकड्या तुकड्यात हे काम करण्याची वेळ प्रशासनावर आली. वाढत्या खर्चामुळे महापालिका आयुक्तांनी पहिल्या टप्प्यात ८४ ऐवजी ५० मीटर रस्ता रुंदीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. या कामासाठी यापूर्वी अर्धा निधी वितरित करण्यात आला होता, आता उर्वरित रक्कम जमा झाल्याने या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे..मृत्यूचा सापळा आणि नित्याची वाहतूक कोंडी अशी ओळख बनलेल्या या रस्त्याचे काम मार्गी लागत असल्याने नागरिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला वेग येईल आणि या भागातील वाहतूक कोंडीची समस्या सुटण्यास मदत होईल. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि महापालिका आयुक्त या प्रकल्पाचा दर १५ दिवसांनी आढावा घेत असून आगामी अर्थसंकल्पातही यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे..रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी व महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम हे सकारात्मक असून, दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेण्यात येत आहे. तसेच, रुंदीकरणासाठी आगामी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडून भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्याचे काम गतीने व गुणवत्तापूर्ण करण्यात येईल.- धनंजय गायकवाड, उपअभियंता, पथविभाग.रुंदीकरणासाठी आवश्यक जागेचे भूसंपादन करण्यासाठी २७२ कोटींपैकी राहिलेले १३६ कोटींचा धनादेश दोन दिवसांपूर्वी विशेष भूसंपादन अधिकारी क्रमांक १५ यांच्याकडे सुपूर्त केला आहे. महापालिकेने निधीचे वर्गीकरण केले असून प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला जाईल.- दिगंबर बांगर, उपअभियंता, भूसंपादन विभाग, महापालिका.पालिकेकडून १३६ कोटींचा निधी आमच्या विभागाकडे जमा झाला आहे. नुकसान भरपाईचा निवाडा १०० कोटींपेक्षा जास्त असल्याने तो राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर भूसंपादनाचा निवाडा घोषित केला जाईल. निवाडा जाहीर झाल्यानंतर जागा मालकांना जागा मोकळी करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली जाईल.-श्वेता दारूनकर, विशेष भूसंपादन अधिकारी क्रमांक १५.