Pune Development : कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरण; ४७० कोटींचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

Katraj Kondhwa Road : दहा वर्षांपासून रखडलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणासाठी ४७० कोटींचा निधी मंजूर होऊन कामास गती मिळाली असून, जून २०२६ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
Updated on

पुणे : गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रश्‍न एका वर्षात मार्गी लावण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहे. या रस्त्यासाठीची आवश्यक जागा ताब्यात घेण्यासाठी ४७० कोटी रुपयांचा निधी पुढील दोन महिन्यांत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा केला जाणार आहे, अशी माहिती आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिली.

