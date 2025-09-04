पुणे

Pune Development: जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ४७० कोटींचा निधी जमा; कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणाला गती

Pune News: पुण्यातील कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी महापालिकेने ४७० कोटी रुपयांचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा केला आहे. या निधीच्या मदतीने रस्त्याचे काम लवकर सुरू होईल आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहराच्या दक्षिण भागातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाला गती मिळणार आहे. या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेली ४७० कोटी रुपयांची रक्कम महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा केली आहे, अशी माहिती आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिली.

