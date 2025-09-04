Pune Development: जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ४७० कोटींचा निधी जमा; कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणाला गती

पुणे : शहराच्या दक्षिण भागातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाला गती मिळणार आहे. या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेली ४७० कोटी रुपयांची रक्कम महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा केली आहे, अशी माहिती आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिली..कात्रज-कोंढवा रस्त्याला २०१८ मध्ये मान्यता मिळाली होती. सुरुवातीला रस्ता ८४ मीटर रुंदीचा करण्याचा प्रस्ताव होता; मात्र भूसंपादनाचा खर्च कमी करण्यासाठी महापालिकेने आता रस्ता ५० मीटर रुंदीचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भूसंपादनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात घटला आहे..आतापर्यंत ९४ हजार चौरस मीटरपैकी ४६ हजार ४५६ चौरस मीटर जागेचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. काही भागात ग्रेड सेपरेटरचे काम सुरू असून, जेथे जागा ताब्यात आली आहे, तेथे रस्त्याचे बांधकाम करण्यात आले आहे. काही जागांचे भूसंपादन टीडीआरच्या माध्यमातूनही झाले आहे. त्यामुळे रस्ता सध्या तुकड्या-तुकड्यांत तयार होत आहे..भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून मिळालेला १४० कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेच्या खात्यात जमा झाला असून, तो जमीनमालकांना वितरित केला जाणार आहे. पुणे महापालिकेच्या २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात या प्रकल्पासाठी आणखी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे..Pune News : मेट्रो मार्गासह दुमजली उड्डाणपूल पूर्णत्वास; विद्यापीठ चौकातील कोंडीवर ‘पीएमआरडीए’चा उपाय.आयुक्त नवलकिशोर राम म्हणाले, ‘‘कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम हे शहरातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांपैकी एक असून, भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिल्यामुळे कामाला गती मिळणार आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.