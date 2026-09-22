Pune Road Project: कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे काम रखडण्याची शक्यता; भूसंपादनासाठी आणखी ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी

कात्रज : कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक असलेल्या १० मिळकतींचे भूसंपादन शासनाकडे गेले असले, तरी मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. मोजणी, नवीन निवाडा आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी ५० मीटर रस्ता मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे दिलेले आश्वासन हवेत विरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणात काही ठिकाणी मिळकतींचा अडथळा कायम असल्याने पथ विभागालाही संपूर्ण सेवा रस्ता कार्यान्वित करणे शक्य होत नाही. परिणामी मुख्य रस्त्याचे कामही अपेक्षित वेगाने पूर्ण होत नाही. सुंदरबन परिसरासह काही मिळकती आणि माऊलीनगर चौकातील चार बांधकामे असलेल्या मिळकती अद्याप जागेवर असल्याने प्रस्तावित ग्रेड सेपरेटर आणि पुलाच्या कामाचा प्रश्न कायम आहे. या मिळकतींचे भूसंपादन, प्रत्यक्ष जागा मोकळी करणे आणि त्यानंतर बांधकाम सुरू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किती कालावधी लागणार, याबाबत अद्यापही स्पष्टता आलेली नाही..सेवा रस्त्याचे ६० टक्के काम पूर्णसेवा रस्त्याचे सुमारे ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. सुंदरबन आणि माउलीनगर चौकातील अडथळे वगळता उर्वरित सेवा रस्त्याचे काम एका महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे पथ विभागाने सांगितले. सेवा रस्ता पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास स्थानिक वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, संपूर्ण रस्ता आणि प्रस्तावित ग्रेड सेपरेटरची कामे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेशी जोडलेली असल्याने पुढील काही महिन्यांत प्रशासन भूसंपादनाची कार्यवाही किती वेगाने पूर्ण करते, यावरच कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या कामाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे..जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला असून पत्रव्यवहार सुरू आहे. त्यांना तातडीचे असल्याचेही कळविण्यात आले आहे. नोटिसा काढून मोजणी झाली की आम्ही या जागा तत्काळ ताब्यात घेऊ.- श्वेता दारुणकर, मुख्य भूसंपादन अधिकारी.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मार्च २०२७ पर्यंत रस्ता पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र अजूनही भूसंपादनाची प्रक्रिया बाकी असेल, तर ही मुदत कशी पाळली जाणार? प्रशासनाने भूसंपादनाला प्राधान्य देऊन स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करावे.- ॲड. प्रभाकर तोडकर, स्थानिक नागरिक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.