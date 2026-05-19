कात्रज मेट्रो कामासाठी ‘पीएमपी’चे नवे थांबे

कात्रज, ता. १९ : महामेट्रोच्या वतीने कात्रज पोलिस चौकीसमोरील बसस्थानकावर मेट्रो स्टेशनचे काम बुधवारपासून (ता. २०) सुरू होत आहे. यामुळे या स्थानकावरून सुटणाऱ्या ‘पीएमपी’ बसेसच्या मार्गात बदल करण्यात आला असून, प्रवाशांनी पर्यायी थांब्यांचा वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. मेट्रो कामासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन ‘पीएमपी’च्या मुख्य वाहतूक व्यवस्थापकांनी केले आहे.
असे असतील बदल
- कात्रज बायपास पुलाखालील मोकळी जागा : मार्ग क्र. २, २(अ), ११(क), २४, २४(अ), ९०, १०३, २३५, २३६, ३०१, ३०१(अ), के-११ ते के-१४, के-१८ आणि रातराणी १ व २ मार्गाच्या बसेस येथून सुटतील.
- पुलाखालील नवीन थांबा : मार्ग क्र. ४२, २९८, २९९ व ३३९ या बसेस गुजरवाडीहून आल्यावर कात्रज चौकातून डावीकडे वळून पुलाखालील थांब्यावरून पुढे जातील.
- कात्रज बायपास सर्व्हिस रस्ता : मार्ग क्र. ४३, ४३(अ), ४४, ४५, २१४ व २२८ या बसेस या मार्गावरून धावतील.
