Ajit Pawar: कात्रज दूध संघाला ‘अजित पवार’ यांचं नाव देण्याचा निर्णय; 'असं' असेल पूर्ण नाव

कात्रज : पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित (कात्रज) या संघाला आता 'अजितदादा पवार पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, कात्रज' असे नाव देण्याचा निर्णय संघाच्या संचालक मंडळाने सर्वानुमते घेतला आहे. .शनिवारी (ता. ३१) झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा ठराव मंजूर करण्यात आला. बुधवारी (ता.२८) सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ आणि मार्गदर्शक व्यक्तिमत्त्व असलेल्या अजित पवार यांचे अकस्मात निधन झाल्याने संपूर्ण सहकार क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे. .Ajit Pawar : बारामतीचे शिल्पकार....ही हानी पुणे जिल्ह्यातील सहकार चळवळीकरिता आणि विशेषतः कात्रज दूध संघासाठी कधीही न भरून निघणारी असल्याची भावना संघाने व्यक्त केली आहे. संघ प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, अजित पवार यांनी पुणे जिल्ह्यातील सहकार चळवळीला बळ देण्यासाठी वेळोवेळी मोलाचे मार्गदर्शन केले. .संघाच्या वार्षिक सभेला त्यांनी उपस्थित राहून संस्थेच्या कार्यपद्धती, विस्तार योजना तसेच प्रशासनिक समन्वयासाठी महत्त्वपूर्ण पाठबळ दिले होते. पवार कुटुंबाचे सहकार चळवळीला आणि संघाच्या विविध उपक्रमांना सातत्याने सहकार्य लाभत आले आहे..Ajit Pawar Plane Crash: अजितदादांमुळे बीडकरांचं ४५ वर्षांचं स्वप्न झालं होतं पूर्ण; पालकमंत्रीपद स्वीकारल्यापासून 'हे' बदल केले.संघाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या टप्प्यांवर, विशेषतः पायाभूत सुविधा उभारणी आणि दीर्घकालीन नियोजनासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत अजितदादा पवार यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संस्थात्मक बळकटीकरण, सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण आणि दीर्घकालीन विकासाचा व्यापक दृष्टिकोन हे त्यांच्या नेतृत्वाचे वैशिष्ट्य असल्याची भावना संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. .संघाचे अध्यक्ष अॅड. स्वप्नील ढमढेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस उपाध्यक्ष तानाजी जगताप यांच्यासह संचालक गोपाळराव म्हस्के, विष्णू हिंगे, बाळासाहेब नेवाळे, बाळसाहेब खिलारी, केशरताई पवार, भगवान पासलकर, दिलीप थोपटे, राहुल दिवेकर, भाऊसाहेब देवाडे, अरुण चांभारे, कालिदास गोपाळघरे, निखिल तांबे, लताताई गोपाळे, चंद्रकांत भिंगारे उपस्थित होते. उपस्थित संचालकांनी या नामकरणाच्या निर्णयास एकमताने मंजुरी दिली..हा निर्णय केवळ नाव बदलण्यापुरता मर्यादित नसून सहकार क्षेत्रासाठी केलेल्या अजितदादा पवार यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्याचा आणि पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देणाऱ्या नेतृत्वाची स्मृती कायम जपण्याचा प्रयत्न आहे. नामकरणासंदर्भातील पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया व आवश्यक परवानग्या पूर्ण करण्याची कार्यवाही संबंधित स्तरावर लवकरच करण्यात येणार असल्याचेही संघाकडून सांगण्यात आले आहे.