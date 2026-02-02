पुणे

Ajit Pawar: कात्रज दूध संघाला ‘अजित पवार’ यांचं नाव देण्याचा निर्णय; 'असं' असेल पूर्ण नाव

Katraj Milk Union renamed : पुणे जिल्ह्यातील सहकार चळवळीला दिशा देणाऱ्या नेतृत्वाच्या स्मृती कायम जपण्यासाठी कात्रज दूध संघाने भावनिक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
Board members of Katraj Milk Union approving renaming in honor of Ajit Pawar.

Board members of Katraj Milk Union approving renaming in honor of Ajit Pawar.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कात्रज : पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित (कात्रज) या संघाला आता ‘अजितदादा पवार पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, कात्रज’ असे नाव देण्याचा निर्णय संघाच्या संचालक मंडळाने सर्वानुमते घेतला आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
pune
death
katraj
Milk
milk dairy
Milk production
dairy products
Milk Union
Cooperative sector
dairy cooperative governance

Related Stories

No stories found.