Pune Crime News : कात्रजमध्ये पूर्ववैमनस्यातून तरुणावर प्राणघातक हल्ला; अजमल नदाफ गंभीर जखमी

पुणे : पूर्ववैमनस्यातून तरुणावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केल्याची घटना कात्रजमधील संतोषनगर परिसरात गुरुवारी (ता. २९) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली. या हल्ल्यात अजमल अब्दुल नदाफ (वय २०, रा. बिलाल आशियाना बिल्डींग, अंजनीनगर, कात्रज) हा तरुण गंभीर जखमी झाला आहे.

याबाबत अजमलचे वडील अब्दुल रहीम नदाफ (वय ४५) यांनी आंबेगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार आर्यन काळे, यश बोरकर, शुभम पोगुल यांच्यासह त्यांच्या इतर साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अजमल नदाफ याचे आरोपींशी यापूर्वी भांडण झाले होते.

गुरुवारी सायंकाळी अजमल हा संतोषनगर परिसरातून जात असताना दिग्विजय चौकात आरोपींनी त्याला अडविले. त्यानंतर शिवीगाळ करत त्याच्यावर धारदार शस्त्राने वार करण्यात आला. या हल्ल्यात अजमल गंभीर जखमी झाला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी अजमलला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. दरम्यान, आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी पथक रवाना केले असून, पुढील तपास सुरू आहे.