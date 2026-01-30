पुणे

Pune Crime News : कात्रजमध्ये पूर्ववैमनस्यातून तरुणावर प्राणघातक हल्ला; अजमल नदाफ गंभीर जखमी

Katraj attack case : कात्रजमधील संतोषनगर परिसरात पूर्ववैमनस्यातून तरुणावर धारदार शस्त्राने प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात अजमल नदाफ गंभीर जखमी झाला असून आंबेगाव पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पूर्ववैमनस्यातून तरुणावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केल्याची घटना कात्रजमधील संतोषनगर परिसरात गुरुवारी (ता. २९) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली. या हल्ल्यात अजमल अब्दुल नदाफ (वय २०, रा. बिलाल आशियाना बिल्डींग, अंजनीनगर, कात्रज) हा तरुण गंभीर जखमी झाला आहे.

