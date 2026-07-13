Pune News: दूषित पाण्यामुळे आरोग्याशी खेळ! कात्रजमध्ये पाणीपुरवठा विभागाचा गोंधळ; जलवाहिनीच्या गळतीमुळे पाणीटंचाई आणि दूषित पाणी

कात्रज: कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर गोकुळनगर चौकात मुख्य जलवाहिनी चार दिवसांत सलग तीन वेळा फुटल्याने दक्षिण उपनगराचा पाणीपुरवठा विस्कळित झाला आहे. दुरुस्तीनंतरही वारंवार होणाऱ्या गळतीमुळे लाखो लिटर पाणी वाया गेले असून, नागरिकांना पाणीटंचाईसह दूषित पाण्याचा सामना करावा लागत आहे..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.गोकुळनगरमधील बँकेसमोर सोमवारी (ता. ६) मुख्य जलवाहिनी फुटून लाखो लिटर पाणी वाया गेले. दुरुस्ती केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा त्याच ठिकाणी गळती झाली. त्यानंतर एक तास पाणीपुरवठा सुरू होताच तिसऱ्यांदा जलवाहिनी फुटली. परिणामी गेल्या तीन दिवसांपासून अनेकांना पाणी मिळालेले नाही. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’मध्येही प्रसिद्ध झाले होते. पालिकेकडून जलवाहिन्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढल्या जातात. मात्र दुरुस्ती झाल्यानंतर काही तासांतच जलवाहिनी पुन्हा फुटत असेल, तर संबंधित ठेकेदारांच्या कामाची गुणवत्ता तपासली जाते का असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत..मुख्य जलवाहिनी वारंवार फुटणे, लाखो लिटर पाणी वाया जाणे, दूषित पाणीपुरवठा या प्रकारामुळे पाणीपुरवठा विभागाच्या नियोजनाचा आणि ठेकेदारांच्या कामाची क्षमता व गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दुरुस्तीनंतर एकाच जागी तीनवेळा पाणीपुरवठा वाहिनी फुटण्याचा प्रकार घडला असून संबंधित ठेकेदार व अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे..यशश्री सोसायटी, हॅमी पार्क, यशोधन सोसायटी परिसरात नळातून दूषित आणि दुर्गंधीयुक्त पाणी आल्याने नागरिकांमध्ये चिंता आहे. हा प्रकार नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ असून याला जबाबदार कोण? जबाबदार व्यक्तींवर कडक कारवाई करून दिलासा द्यावा.- नामदेव कालापाड, स्थानिक नागरिक.Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.मुख्य जलवाहिनी फुटल्यामुळे काही भागात पाणीपुरवठ्याची समस्या निर्माण झाली असून, त्या ठिकाणाहून दूषित पाणी जलवाहिनीत गेले असण्याची शक्यता आहे. संबंधित टाक्या स्वच्छ करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. फुटलेल्या जलवाहिनीची दुरुस्ती करण्यात आली असून नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यात येईल.- दीपक रोमन, कनिष्ठ अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.