Teacher Vidhanparishad Election : पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघासाठी टीडीएफ संघटनेकडून कौस्तुभ गावडे यांची अधिकृत उमेदवारी जाहीर

- प्रकाश शेलारखुटबाव (पुणे) - आगामी पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघ विधानपरिषद निवडणूक पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शिक्षक लोकशाही आघाडीने (टीडीएफ) आपला उमेदवार जाहीर केला आहे. यापूर्वी मेदवारी देण्यासंदर्भात पुण्यामध्ये इच्छुक चार उमेदवारांच्या मुलाखती संपन्न झाल्या होत्या. यामधून कौस्तुभ गावडे यांना टीडीएफ या संघटनेने अधिकृत उमेदवारी जाहीर केली आहे..रविवार दि. २३ ऑगस्ट रोजी रावसाहेब पटवर्धन हायस्कूल पर्वती पायथा पुणे येथे घेण्यात आलेल्या मुलाखतींमध्ये कौस्तुभ गावडे (कोल्हापूर), नीळकंठ लिंगे (सोलापूर) सचिन सानप (पुणे) एन. एस. पाटील (सांगली) या इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या होत्या..यामधून टीडीएफने गावडे यांची निवड केली आहे. २८ ऑगस्ट रोजी पत्रकार भवन, नवी पेठ, पुणे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गावडे यांची उमेदवारी जाहीर केली. टीडीएफ संघटनेचे राज्य अध्यक्ष जी. के. थोरात, राज्याचे कार्यवाह के. एस. ढोमसे, कार्याध्यक्ष नरसू पाटील, पुणे विभागाचे अध्यक्ष शिवाजी कामथे, पुणे विभाग माध्यमिकचे प्रवक्ते प्रा. शशिकांत शिंदे, पुणे विभागाचे प्रसिद्धीप्रमुख प्रा. संतोष थोरात, राज्य कार्यकारणी सदस्य, निवड समिती सदस्य तसेच टीडीएफचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..गावडे हे स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असून, टीडीएफ संघटनेचे पदाधिकारी आहेत. यावेळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष जी. के. थोरात म्हणाले की, यापूर्वी आमदार सुरेश पाटील, आमदार गजेंद्र ऐनापुरे या दिग्गजानी आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून आमदारकीमध्ये विजय मिळवला आहे. या दोघांनंतर तिसऱ्यांदा टीडीएफच्या वतीने पुणे विभागाचे नेतृत्व करण्याची संधी कौस्तुभ गावडे यांच्या रूपाने मिळणार आहे. वैयक्तिक संघटन व जनसंपर्क पाहून संघटनेने त्यांना उमेदवारी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.