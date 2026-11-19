कवठे येमाई : कवठे येमाई (ता. शिरूर) येथील आठवडे बाजाराच्या दिवशी अष्टविनायक महामार्गावर होणारी वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा वाढता धोका लक्षात घेऊन पोलिसांनी गुरुवारी (ता. १९) वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला. बाजार रस्त्यालगतच भरत असल्याने महामार्गावर वाहनांची मोठी गर्दी होते. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होण्यासह वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत आहे..या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले. ट्रिपल सीट प्रवास करणारे दुचाकीस्वार, वाहनांच्या काचांना काळ्या फिल्म लावणारे, विनानंबर वाहने चालविणारे तसेच नियमबाह्य फॅन्सी नंबर प्लेट वापरणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. याशिवाय मोठ्या आवाजाचे मॉडिफाइड सायलेन्सर बसवून वाहने चालविणाऱ्यांनाही पोलिसांनी लक्ष्य केले..आठवडे बाजाराच्या दिवशी महामार्गावर होणारी गर्दी आणि बेशिस्त वाहनचालकांमुळे वाहतुकीचा खोळंबा होतो. परिणामी अपघाताची शक्यता वाढते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी तसेच महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी सहायक पोलिस निरीक्षक नितीन केनेकर यांच्या नेतृत्वाखाली वाहतूक अंमलदार शेखर झाडबुके, आप्पासाहेब कदम, पोलिस अंमलदार रघुनाथ हळनोर, श्रीधर जायभाय तसेच गृहरक्षक दलाचे कर्मचारी गोरख मुसळे यांच्या पथकाने ही मोहीम राबविली. वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करून सुरक्षित प्रवास करावा, असे आवाहन सहायक पोलिस निरीक्षक केनेकर यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.