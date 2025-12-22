पुणे

Motor Accident: केडगाव चौफुला रस्त्यावर मोटार ओढ्यात कोसळून युवकाचा दु:खद मृत्यू

Kedgaon Motor Accident: केडगाव-चौफुला रस्त्यावर मोटार ओढ्यात कोसळून तरुणाचा मृत्यू; एक गंभीर जखमी उपचाराखाली आहे. कुटुंबाला दु:खद धक्का; युवक पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा विद्यार्थी होता.
सकाळ वृत्तसेवा
केडगाव : केडगाव-चौफुला रस्त्यावरील ओढ्यात मोटार कोसळून झालेल्या अपघातात एक युवक जागीच ठार झाला.

