केईएम रुग्णालयाच्या नामांतराचा निर्णय नाही! उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्टोक्ती मुंबई, ता. २३ : किंग एडवर्ड मेमोरियल (केईएम) रुग्णालयाच्या नामांतराचा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित असून, याबाबत मुंबई महापालिकेकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत दिली. केईएमचे नाव ‘कौशल्यश्रेष्ठ एकलव्य मेमोरियल रुग्णालय’ करण्याचा प्रस्ताव कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाकडून मांडण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मिलिंद नार्वेकर आणि सुनील शिंदे यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. सुमारे १०० वर्षांचा इतिहास असलेल्या केईएम रुग्णालयाचे नाव बदलल्यास त्याचा ऐतिहासिक वारसा पुसला जाईल, अशी भीती विविध संघटना आणि नागरिकांनी व्यक्त केली. रुग्णालयाच्या नामांतराला काही सामाजिक संघटनांसह निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेनेही (मार्ड) विरोध दर्शविला आहे. जगभरात केईएम या नावाने रुग्णालयाची ओळख निर्माण झाली असून, हेच नाव कायम ठेवण्याची मागणी निवासी डॉक्टर संघटनेकडून करण्यात आली आहे. रुग्णालयाच्या शैक्षणिक, वैद्यकीय आणि संशोधन क्षेत्रातील योगदानामुळे केईएमची स्वतंत्र ओळख निर्माण झाल्याचेही संघटनांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, या विषयावर विधान परिषदेत उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केईएम रुग्णालयाच्या नामांतराबाबत महापालिकेकडे विनंती प्राप्त झाली असली, तरी त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे केईएम रुग्णालयाचे नामांतर होणार की नाही, याबाबत अद्याप अनिश्चितता कायम असून, महापालिकेच्या निर्णयाकडे वैद्यकीय क्षेत्रासह मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
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