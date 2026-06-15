पुणे

Pune Market Yard: पुणे मार्केट यार्डमध्ये केशर आंब्याला १६७ रुपये प्रतिकिलो भाव; पाच वर्षांतील सर्वोच्च विक्रम

Highest Kesar mango price recorded in last five years: उत्तम दर्जा, आकर्षक आकारमान आणि शेतकऱ्यांची निगा यामुळे गावरान केशर आंब्याला पाच वर्षांतील विक्रमी १६७ रुपये प्रतिकिलो दर; पुणे मार्केट यार्डात शेतकरी व व्यापाऱ्यांमध्ये उत्साह
Farmers Rejoice as Kesar Mango Commands Highest Price in Five Years

Farmers Rejoice as Kesar Mango Commands Highest Price in Five Years

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मार्केट यार्ड : श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्डमध्ये गावरान केशर आंब्याला मागील पाच वर्षांतील सर्वाधिक असा १६७ रुपये प्रतिकिलो उच्चांकी भाव मिळाला. उत्तम दर्जा, आकर्षक आकारमान आणि शेतकऱ्यांनी घेतलेली विशेष काळजी यामुळे या आंब्याला विक्रमी दर मिळाल्याची माहिती व्यापारी युवराज काची यांनी दिली.

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