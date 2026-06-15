Pune Market Yard: पुणे मार्केट यार्डमध्ये केशर आंब्याला १६७ रुपये प्रतिकिलो भाव; पाच वर्षांतील सर्वोच्च विक्रम

मार्केट यार्ड : श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्डमध्ये गावरान केशर आंब्याला मागील पाच वर्षांतील सर्वाधिक असा १६७ रुपये प्रतिकिलो उच्चांकी भाव मिळाला. उत्तम दर्जा, आकर्षक आकारमान आणि शेतकऱ्यांनी घेतलेली विशेष काळजी यामुळे या आंब्याला विक्रमी दर मिळाल्याची माहिती व्यापारी युवराज काची यांनी दिली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...शेतकरी जालिंदर लोखंडे यांनी उत्पादित केलेला केशर आंबा मे. तुळजाराम पंथाराम बनवारी काची यांच्या गाळ्यावर विक्रीसाठी दाखल झाला होता. या आंब्याचे वजन साधारणपणे ३०० ग्रॅम ते ६०० ग्रॅम इतके असून, फळांचा दर्जा अत्यंत उत्कृष्ट होता. शेतकऱ्यांनी बागेची योग्य निगा राखून दर्जेदार उत्पादन घेतल्याने बाजारात या मालाला विशेष मागणी निर्माण झाली. .व्यापारी प्रकाश भडकुंबे यांनी हा माल १६७ रुपये प्रतिकिलो या विक्रमी दराने खरेदी केला. या व्यवहारावेळी बाजारातील परेश शहा, सोनू बागवान, बाळासाहेब जाधव, उद्धव कावळे, राजूशेठ वाईकर, प्रकाशशेठ खानविलकर, सरफराज, मनू बागवान, मनीष केलवानी आदी व्यापारी उपस्थित होते. .Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.मार्केट यार्डमध्ये यंदा दर्जेदार आंब्यांची आवक होत असून, उत्कृष्ट गुणवत्तेच्या फळांना ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. परिणामी निवडक आणि उच्च प्रतीच्या केशर आंब्यांना विक्रमी दर मिळत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.