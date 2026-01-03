कृषिकन्यांकडून केळी रोग,मधमाशी पालनावर चर्चासत्र
MLG26B03126
माळीनगर (ता. माळशिरस) : येथील शेतकऱ्यांना केळी रोग व मधमाशी पालन या विषयावर मार्गदर्शन करताना कृषिकन्या.
---
कृषिकन्यांकडून केळी रोग,
मधमाशी पालनावर चर्चासत्र
सकाळ वृत्तसेवा
माळीनगर, ता. ३ : येथे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ अंतर्गत असलेल्या रत्नाई कृषी महाविद्यालय, अकलूज येथील अंतिम वर्षातील कृषिकन्यांनी केळीवरील मुख्य रोग व त्यावरील नियंत्रण, उपाय तसेच मधमाशी पालनाचे महत्त्व या विषयावर माहितीसत्र व समूह चर्चा करून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
या कार्यक्रमास मंडल कृषी अधिकारी सतीश कचरे, कृषी सहायक अधिकारी सारिका एकतपुरे, भागवत शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. अध्यक्षस्थानी माळीनगरच्या सरपंच अनुपमा एकतपुरे होत्या. या सत्रात विद्यार्थिनींनी करपा, पर्णगुच्छ व स्टीक व्हायरस यांची लक्षणे, कारणे व प्रतिबंधात्मक उपाय शेतकऱ्यांना समजावून सांगितले. रोगमुक्त रोपांचा वापर, सेंद्रिय उपाययोजना तसेच योग्य कीटकनाशक फवारणी यावर विशेष भर देण्यात आला. यासोबत मधमाशी पालन शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून कसा फायदेशीर ठरू शकतो, याची माहिती दिली. यावेळी शासनाच्या कृषी विभागातर्फे शेतकऱ्यांना फेरामेनन ट्रॅपचे वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी कृषिकन्या तन्वी साडेकर, वैभवी देवकर, भाग्यश्री नेलोगी, नेहा निकम, मानसी रक्ताटे, प्रणाली पोमण, सिद्धी लोंढे, रसिका बनसोडे उपस्थित होत्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.