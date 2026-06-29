Ketan Agarwal Killed Case : घटनास्थळी प्रसंगाची पुनर्निर्मिती; लोहगडावर पुतळ्याच्या साह्याने गुन्ह्याची अडीच तास पुनर्तपासणी

लोहगड - केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणाच्या तपासात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी सिया गोयल हिला रविवारी (ता.२८) लोहगड किल्ल्यावर नेत ‘क्राइम सीन रिक्रिएशन’ अर्थात प्रसंगाची पुनर्निर्मिती केली. सुमारे अडीच तास ही प्रक्रिया चालली..तपासादरम्यान पोलिसांनी सिया गोयलकडून प्रत्यक्ष घटनास्थळी घडलेल्या हालचाली समजून घेतल्या. केतन अग्रवालला कोणत्या ठिकाणी नेण्यात आले, झटापट कशी झाली, तो दरीत कसा पडला अथवा त्याला ढकलण्यात आले का, याबाबत माहिती घेतली आणि त्याची सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक पुरावे, मोबाइल लोकेशन, फॉरेन्सिक तपास आणि साक्षीदारांच्या जबाबांशी पडताळणी केली..तपासावेळी पोलिसांनी पुतळ्याचा वापर केला. कड्यावरून पुतळा खाली सोडून सिया गोयलच्या उपस्थितीत घटनाक्रमाचे निरीक्षण करण्यात आले. याद्वारे घटनास्थळावरील परिस्थिती, मृत व्यक्ती पडण्याचा संभाव्य मार्ग आणि पुराव्यांशी त्याचा मेळ बसतो का, याची तपासणी करण्यात आली. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान भक्कम वैज्ञानिक व परिस्थितीजन्य पुरावे सादर करता यावेत, यासाठी या ‘क्राइम सीन रिक्रिएशन’ला विशेष महत्त्व असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणात पोलिसांनी संकलित केलेले सर्व पुरावे आणि निष्कर्ष न्यायालयात सादर केले जाणार आहेत..लोणावळा उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन टोंपे यांच्या उपस्थितीत पोलिसांचे विशेष तपास पथक रविवारी सकाळी आठच्या सुमारास सियाला घेऊन लोहगडावर पोहोचले. साडेदहा वाजेपर्यंत तपास प्रक्रिया सुरू होती. या काळात गोपनीयता व सुरक्षेच्या दृष्टीने किल्ल्याचे मुख्य प्रवेशद्वार साडेदहा वाजेपर्यंत बंद ठेवण्यात आले. या काळात तेथे पर्यटक किंवा स्थानिकांना प्रवेशबंदी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.