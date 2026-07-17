पुणे

Ketan Agarwal Killed Case : आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, मध्यस्थांचीही चौकशी करा; पोलिसांनी सखोल तपास करण्याची वडिलांची मागणी

केतनची नियोजित पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी १८ जून रोजी त्याची लोहगडावर हत्या केल्याचा आरोप आहे.
ketan agarwal killed case

ketan agarwal killed case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - ‘केतनला न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलिसांनी सखोल तपास करावा आणि आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत,’ अशी मागणी केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी केली.

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