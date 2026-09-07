Ketan Agarwal Case : केतनचा बाहेरच्या व्यक्तीमार्फत खून घडवून आणण्याचा विचार; पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांची माहिती

पुणे - व्यावसायिक केतन अग्रवाल खूनप्रकरणात चेतन चौधरी व त्याचा मित्र रितेश हंगे यांनी बाहेरच्या व्यक्तीमार्फत खून घडवून आणता येईल का, याबाबत विचार केला होता. तशी चाचपणी देखील केली होती. खुनाची माहिती पोलिसांना न दिल्याने रितेशला अटक केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली..केतन याला लोहगड किल्यावरून ढकलून देत त्याचा खून केल्याप्रकरणी होणारी पत्नी सिया गोयल तसेच तिचा मित्र केतन चौधरी यांना अटक करण्यात आली आहे. या अटकेनंतर आता पोलिसांनी त्यांचा मित्र रितेश हंगे याला देखील अटक केली आहे.फॉरेन्सिक विश्लेषणआधारे तांत्रिक पुरावे आणि माहितीची खातरजमा करून रितेशच्या विरोधात ठोस पुरावे तसेच काही चॅट मिळाले. आरोपी रितेश आणि सिया व चेतन यांच्यात झालेले डिलीट चॅटिंग देखील प्राप्त केले आहे. आरोपी रितेशला गुन्हा घडण्यापूर्वी सर्व माहीत होती. चेतनने गुन्ह्याबाबत विविध माहिती रितेश सोबत चर्चा केल्याचे निष्पन्न झाले. गुन्ह्याच्या वेळी आरोपी त्या ठिकाणी हजर होता की नाही याबाबत चौकशी करण्यात येत आहे..चेतन आणि रितेश हे महाविद्यालयात एकत्र शिक्षण घेतलेले असून वेगवेगळ्या गोष्टी त्यांनी चर्चा केल्या आहे. गुन्ह्याचा तपास करताना विविध जबाबात रितेश याचे नाव समोर आले होते. चेतनने देखील रितेशबाबत माहिती दिली आहे. अपूर्ण माहिती देऊन आरोपी दिशाभूल करत असेल तर पोलिस त्यांच्या पद्धतीने माहिती काढून पुढील तपास करतात, अशी माहिती माहिती गिल यांनी दिली..खुनाची माहिती चेतनने रितेशला दिली -कलम ६१(२) नुसार गुन्ह्याची माहिती असणे आणि गुन्ह्याचे कट मध्ये सहभागी असणे हे गुन्हेगारी कृत्य आहे. त्यानुसार रितेशला अटक करण्यात आली आहे. आरोपी चेतन याने गुन्हा केल्यावर तो रितेश याला जाऊन भेटला होता आणि त्याने गुन्हा केल्याची माहिती दिली. गुन्हा करण्यापूर्वी चेतन, रितेश आणि सिया यांनी बाहेरील व्यक्ती कटात सहभागी करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले होते असेही निष्पन्न झाले आहे. पण नंतर त्यांनी हा कट रद्द करून स्वतःच गुन्हा केला, असे गिल यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.