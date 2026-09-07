पुणे

Ketan Agarwal Case : केतनचा बाहेरच्या व्यक्तीमार्फत खून घडवून आणण्याचा विचार; पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांची माहिती

व्यावसायिक केतन अग्रवाल खूनप्रकरणात चेतन चौधरी व त्याचा मित्र रितेश हंगे यांनी बाहेरच्या व्यक्तीमार्फत खून घडवून आणता येईल का, याबाबत विचार केला होता.
Ketan Agarwal, Ritesh Hange and Siya Goyal

Ketan Agarwal, Ritesh Hange and Siya Goyal

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - व्यावसायिक केतन अग्रवाल खूनप्रकरणात चेतन चौधरी व त्याचा मित्र रितेश हंगे यांनी बाहेरच्या व्यक्तीमार्फत खून घडवून आणता येईल का, याबाबत विचार केला होता. तशी चाचपणी देखील केली होती. खुनाची माहिती पोलिसांना न दिल्याने रितेशला अटक केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

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