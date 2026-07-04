Siya Goyal: सियाने माध्यमांना खरंच मिडल फिंगर दाखवलं होतं का? पुरावा देत वडिलांनी दिलं स्पष्टीकरण; संपूर्ण घटनाच सांगितली!

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील आरोपी सिया गोयलने माध्यमांना अश्लील हावभाव दाखवल्याच्या आरोपांनंतर सियाच्या कुटुंबीयांनी आता स्पष्टीकरण दिले आहे. तिचे वडील, प्रवीण गोयल यांनी सांगितले की, सियावर माध्यमांना मधले बोट दाखवल्याचा आरोप होत आहे, पण तसे काही नाही. आदल्या दिवशी जेव्हा पोलीस सियाला चौकशीसाठी तिच्या घरी घेऊन आले, तेव्हा पोलीस व्हॅनच्या दारात तिची दोन बोटे चिरडली गेली, ज्यामुळे ती अस्वस्थ झाली आणि दुखापतीमुळे तिची बोटे तशी दिसली. .आपल्या मोबाईल फोनमधील सियाच्या सुजलेल्या बोटाचा फोटो दाखवत प्रवीण गोयल म्हणाले, "तुम्ही पाहू शकता की तिचे बोट सुजले आहे आणि तिची नखे निळी पडली आहेत." सोशल मीडियावर जे काही बोलले जात आहे ते योग्य नाही, असे त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले. या प्रकरणाची पडताळणी पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे करता येईल, असेही कुटुंबीयांनी सांगितले..Pune Rain Alert: पुण्यात सलग पावसाची रिपरिप; घाट परिसरासाठी पुढील दोन दिवस ‘रेड’ अलर्ट, प्रशासनाचे नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन.त्यांनी सांगितले की, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे आणि संपूर्ण सत्य जाणून न घेता सियाची प्रतिमा मलीन करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. प्रवीण गोयल यांनी जनतेला आवाहन केले की, कोणत्याही व्हायरल व्हिडिओच्या किंवा अपूर्ण माहितीच्या आधारे मत बनवू नये आणि तपास पूर्ण होण्याची वाट पाहावी. .पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात पोलीस आरोपी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांच्या जीवनातील अनेक पैलूंचा तपास करत आहेत. लोहगड किल्ल्यावरील कड्यावरून पडून १८ जून रोजी केतन अग्रवालचा मृत्यू झाला. त्याला किल्ल्यावरून ढकलल्याचा आरोप दोघांवर आहे. गोयलला त्याच्याशी लग्न करायचे नव्हते, त्यामुळे तिने आणि चौधरीने मिळून त्याला मारण्याचा कट रचला, असा आरोप आहे. अग्रवाल आणि गोयल यांचे लग्न या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये होणार होते..Higher Education Protest: एम.फिल पात्र कंत्राटी प्राध्यापकांना पदोन्नतीसाठी ‘स्पुक्टो’चे उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर मंगळवारपासून बेमुदत धरणे.पुणे न्यायालयाने शुक्रवारी (३ जुलै) २५ वर्षीय रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांच्या हत्येप्रकरणी सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. पोलीस कोठडी संपल्यानंतर दोन्ही आरोपींना न्यायदंडाधिकारी ए. एम. विभूते यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. सरकारी पक्षाने आणखी तीन दिवसांसाठी पोलीस कोठडी वाढवून देण्याची विनंती केली, परंतु न्यायालयाने ती फेटाळली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.