पुणे

Siya Goyal: सियाने माध्यमांना खरंच मिडल फिंगर दाखवलं होतं का? पुरावा देत वडिलांनी दिलं स्पष्टीकरण; संपूर्ण घटनाच सांगितली!

Ketan Agarwal Murder Case: सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या सिया गोयलच्या पोलीस कोठडीतील व्हिडिओसंदर्भात तिचे वडील प्रवीण गोयल यांचे निवेदन आता समोर आले आहे. या व्हिडिओमध्ये सिया गोयलवर अश्लील हावभाव केल्याचा आरोप होत आहे.
Ketan Agarwal Murder Case

Ketan Agarwal Murder Case

ESakal

Vrushal Karmarkar
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केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील आरोपी सिया गोयलने माध्यमांना अश्लील हावभाव दाखवल्याच्या आरोपांनंतर सियाच्या कुटुंबीयांनी आता स्पष्टीकरण दिले आहे. तिचे वडील, प्रवीण गोयल यांनी सांगितले की, सियावर माध्यमांना मधले बोट दाखवल्याचा आरोप होत आहे, पण तसे काही नाही. आदल्या दिवशी जेव्हा पोलीस सियाला चौकशीसाठी तिच्या घरी घेऊन आले, तेव्हा पोलीस व्हॅनच्या दारात तिची दोन बोटे चिरडली गेली, ज्यामुळे ती अस्वस्थ झाली आणि दुखापतीमुळे तिची बोटे तशी दिसली.

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