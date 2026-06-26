पुणे

Lohagad murder case: लोहगडावर मे महिन्यापासून ‘रेकी’, कॉल-मेसेज डिलीट करून पुरावे नष्ट; केतन अग्रवाल खून प्रकरणात नवे धक्कादायक खुलासे

लोहगडावर मेपासून ‘रेकी’, सीसीटीव्हीचा अभ्यास; केतन अग्रवालच्या खुनानंतर कॉल-मेसेज डिलीट करून पुरावे नष्ट करण्याचा आरोपींचा प्रयत्न
Accused conducted 'reiki' of Lohagad fort for Ketan Agarwal murder case

Accused conducted 'reiki' of Lohagad fort for Ketan Agarwal murder case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : लोहगडावरील केतन अग्रवाल खून प्रकरणात दररोज धक्कादायक खुलासे होत आहेत. केतनचा काटा काढण्यासाठी आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी मे महिन्यापासूनच लोहगड किल्ल्याची ‘रेकी’ केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, या घटनेनंतर स्वतःला वाचवण्यासाठी आरोपींनी त्यांच्या मोबाइलमधील सर्व कॉल्स, मेसेज डिलीट केल्याचे उघड झाले असून, पोलिसांनी त्यांचे मोबाईल न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवले आहेत.

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