Lohagad murder case: लोहगडावर मे महिन्यापासून ‘रेकी’, कॉल-मेसेज डिलीट करून पुरावे नष्ट; केतन अग्रवाल खून प्रकरणात नवे धक्कादायक खुलासे

पुणे : लोहगडावरील केतन अग्रवाल खून प्रकरणात दररोज धक्कादायक खुलासे होत आहेत. केतनचा काटा काढण्यासाठी आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी मे महिन्यापासूनच लोहगड किल्ल्याची ‘रेकी’ केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, या घटनेनंतर स्वतःला वाचवण्यासाठी आरोपींनी त्यांच्या मोबाइलमधील सर्व कॉल्स, मेसेज डिलीट केल्याचे उघड झाले असून, पोलिसांनी त्यांचे मोबाईल न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवले आहेत..अशी केली लोहगडाची ‘रेकी’केतन अग्रवाल याला ट्रेकिंगची आवड होती. ही बाब त्याची वाग्दत्त वधू सिया गोयलला माहिती होती. याच आवडीचा फायदा घेण्याचे सियाने ठरवले. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सिया केतनसोबत लोहगडावर फिरण्याच्या बहाण्याने गेली होती. मात्र, तिचा खरा हेतू वेगळाच होता. या दौऱ्यात सियाने किल्ल्याची बारकाईने रेकी केली..किल्ल्यावर कोठे सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत, याची माहिती तिने घेतली. इतकेच नव्हे तर, गुन्हा करण्यापूर्वी लोहगड किल्ल्याचे काही व्हिडिओ तिने इंटरनेटवर शोधून त्या परिसराचा अभ्यास केला होता, अशी माहिती तपासात समोर आली आहे..‘न्यायवैद्यक’च्या मदतीने महत्त्वपूर्ण डेटा मिळवणार-१८ जून रोजी ही घटना घडल्यानंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी वेगाने चक्रे फिरवली. आरोपी चेतन चौधरी आणि सिया गोयल या दोघांना अटक केली. मात्र, गुन्हा घडल्यापासून ते अटक होईपर्यंतच्या तीन दिवसांच्या कालावधीत दोघांनीही त्यांच्या मोबाइलमधील सर्व कॉल रेकॉर्ड्स आणि मेसेज डिलीट करून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला..या दोघांच्या मोबाइलमध्ये एकमेकांचे शेकडो मेसेज होते, जे तपासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे दुवे आहेत. डिलीट झालेला हा महत्त्वपूर्ण डेटा पुन्हा मिळवण्यासाठी पोलिसांनी दोघा संशयितांचे मोबाईल न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवले आहेत. डेटा रिकव्हरीनंतर या खून प्रकरणात आणखी काही मोठे खुलासे होण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.