Ketan Agarwal Murder Case : केतनला टक्कल होते, विग लावायचा म्हणून त्याच्याशी लग्न करायचं नव्हतं; सियाने पोलिसांना सांगितले हत्येचे खरे कारण

केतन अग्रवाल या तरुणाच्या हत्याप्रकरणात धक्कादायक तपास समोर येत आहे. आरोपी सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांनी केतनला खून करण्याची योजना आखली होती. पोलिसांच्या तपासातून ही संपूर्ण कहाणी उघडकीस आली आहे..पोलिस सूत्रांनुसार, सिया गोयलला केतन अग्रवालशी लग्न करण्याची इच्छा नव्हती. केतनला टक्कल असल्याने तो विग वापरत असे, ही बाब सियाला खटकत होती. यातून दोघांमध्ये दुरावा निर्माण झाला. सिया आणि चेतन यांनी मिळून केतनचा खून करण्याचा कट रचला. केतनला ट्रेकिंगची आवड होती, याचा फायदा घेत त्याला लोहगड किल्ल्यावर नेऊन खोल दरीत ढकलून अपघाताचा बनाव करण्याचे ठरवण्यात आले..Ketan Agarwal Case : चेतनच्या कृत्यामुळे कुटुंब धास्तावले; फ्लॅटला कुलूप लावून रातोरात झाले पसार!.तपासात समोर आले की, आरोपींनी किल्ल्यावर तीन वेळा रेकी केली. कोणत्या ठिकाणी खोल दरी आहे, कुठून ढकलल्यास अपघातासारखे दिसेल, याची पाहणी करण्यात आली. केतन आणि सिया प्रथमच लोहगडवर गेले. तेथे एका टोकावरून सियाने केतनला ढकलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, खाली पडताना केतनने झाडाची फांदी पकडल्याने त्याचा जीव वाचला. सियाने “साप आला होता” असे सांगून घटना लपवण्याचा प्रयत्न केला..एकटीने हे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्याने सियाने चेतनची मदत घेतली. १८ जून रोजी चेतनही किल्ल्यावर आला. तो काही अंतरावर राहून चालत होता. सियाच्या इशाऱ्यानुसार योग्य संधी साधून चेतनने केतनला खोल दरीत ढकलले. या घटनेनंतर सुरुवातीला हा अपघात मानला गेला होता..Ketan Agrawal Death : लग्नाला 2 विमानं, 17 कोटींचा पॅलेस बूक केला; पण होणाऱ्या पत्नीनं लोहगडावरून ढकलून संपवलं, प्रियकरासह दोघांना अटक.मात्र, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड्स, आरोपींची हालचाल, घटनास्थळावरील पुरावे आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे पोलिसांनी खुनाचा कट उघडकीस आणला. सिया गोयल आणि चेतन चौधरी दोघांनाही अटक करण्यात आली आहे..तुरुंगात एकटे पडलेले आरोपीसिया गोयलला अटक झाल्यानंतर तुरुंगात तिला भेटायला कोणीही आले नाही. ती आई-वडील आणि भावासोबत राहत होती. वडील सध्या रुग्णालयात दाखल आहेत. दुसरीकडे, चेतन चौधरीला भेटायला त्याचे वडील तुरुंगात आले होते. लोणावळा ग्रामीण पोलिस या प्रकरणात सखोल तपास करत आहेत. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. अधिक माहिती येत असताना तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.