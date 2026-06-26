पुणे

Ketan Agarwal Murder Case : केतनला टक्कल होते, विग लावायचा म्हणून त्याच्याशी लग्न करायचं नव्हतं; सियाने पोलिसांना सांगितले हत्येचे खरे कारण

Siya Goyal Arrest : पहिल्या प्रयत्नात केतन वाचला, पण नंतर चेतनच्या मदतीने त्याला दरीत ढकलण्यात आले. सुरुवातीला हा अपघात वाटत असला तरी कॉल रेकॉर्ड्स व पुराव्यांमुळे खुनाचा उलगडा झाला. दोन्ही आरोपींना अटक झाली असून पोलिस सखोल तपास करत आहेत.
Siya Goyal and Chetan Chaudhary.

Siya Goyal and Chetan Chaudhary.

esakal

Yashwant Kshirsagar
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केतन अग्रवाल या तरुणाच्या हत्याप्रकरणात धक्कादायक तपास समोर येत आहे. आरोपी सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांनी केतनला खून करण्याची योजना आखली होती. पोलिसांच्या तपासातून ही संपूर्ण कहाणी उघडकीस आली आहे.

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