Ketan Agarwal Case : चेतनच्या कृत्यामुळे कुटुंब धास्तावले; फ्लॅटला कुलूप लावून रातोरात झाले पसार!

Pune Ketan Agarwal Murder Case Shocking Details Revealed : पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. याच प्रकरणात आता मोठी घडामोड समोर आली आहे. केतनची भावी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी या दोघांनी कट रचून सुनियोजित पद्धतीने केतनची हत्या केल्याचे उघड झाल्यानंतर या प्रकरणातील मुख्य आरोपी चेतन याचे कुटुंब बदनामीच्या भीतीने रातोरात पसार झाले आहे. हे कुटुंब पुण्यातील कोंढवा बुद्रुक भागातील 'श्री पार्श्व नगर सोसायटी' या उच्चभ्रू वसाहतीत राहत होते. चेतनच्या अटकेपासून त्यांचा फ्लॅट बंदच आहे..लोहगड किल्ल्यावरून खाली ढकलून केतन अग्रवालची हत्या केल्याप्रकरणी पोलिसांनी त्याची भावी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना अटक केली आहे; दोघांनाही सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलीस तपासात समोर आलेल्या तथ्यांनी सर्वांनाच हादरवून सोडले आहे..सिया आणि चेतन यांच्यात प्रेमसंबंध होते. पोलीस तपासात एक धक्कादायक बाब समोर आली की, आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल २,००४ वेळा फोनवर संवाद साधला होता. त्यांच्यातील संभाषणाचा कालावधी सुमारे २३८ तास असल्याचे नोंदींवरून स्पष्ट झाले; यावरून हे सिद्ध होते की ते सतत संपर्कात होते आणि हत्येचा सक्रियपणे कट रचत होते..Pune Crime : प्रियकराच्या मदतीने होणाऱ्या पत्नीकडून तरुणाचा खून; दोघांनी मिळून तरुणाला लोहगडावरील दरीत ढकलले.गुन्हेगाराचा मागमूस नसलेल्या या हत्याकांडाचे गूढ उकलण्यात सीसीटीव्ही फुटेजने महत्त्वाची भूमिका बजावली. कडक उन्हात एक व्यक्ती मंकी कॅप, हुडी आणि मास्क घालून लोहगड किल्ल्यावर फिरताना दिसली; या वर्तणुकीमुळे पोलिसांना संशय आला. पोलिसांनी जेव्हा फुटेज बारकाईने तपासले, तेव्हा संशयित (चेतन) हा सियाशी खुणांद्वारे म्हणजेच सांकेतिक भाषेत संवाद साधताना दिसला. या एका धाग्यामुळे संपूर्ण कट उघडकीस आला..याआधीही हत्येचा प्रयत्नकेतनला मारण्याचा हा काही पहिलाच प्रयत्न नव्हता. यापूर्वी, १४ जून रोजी सियाने केतनला लोहगड किल्ल्यावरून खाली ढकलण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. केतन वाचला आणि ती योजना फसला, तेव्हा तिने तातडीने "साप! साप!" असे ओरडण्याचे नाटक केले. सापाची भीती वाटल्यामुळे आणि त्या भीतीच्या भरात चुकून केतनला धक्का लागल्याचा दावा तिने केला..प्रियकराच्या एका चुकीने सियाचा प्लॅन केला फेल; CCTVमध्ये पोलिसांना असं काय दिसलं? धक्कादायक माहिती समोर.सिया अन् चेतनची भेटपुणे पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान असे समोर आले की, सिया आणि मुख्य आरोपी चेतन चौधरी यांची भेट गेल्या वर्षी एका दिवाळी पार्टीत झाली होती आणि तिथेच ते एकमेकांच्या जवळ आले होते. सियाला केतन अग्रवालशी लग्न करायचे नव्हते. त्याची सुटका करून घेण्यासाठी आणि लग्न मोडण्यासाठी, तिने चेतनसोबत मिळून केतनला कायमचे संपवण्याचा कट रचला..केतनचा पासपोर्ट फाडलाकेतन आणि सिया यांचे ४ जून रोजी इंडोनेशियातील बाली येथे प्री-वेडिंग फोटोशूट नियोजित होते. सियाला केतनसोबत बालीला जायचे नव्हते. परिणामी, मुंबई विमानतळाकडे जात असताना त्यांची गाडी एका फूड कोर्टवर थांबली; तेव्हा सियाने चोरून केतनच्या बॅगेतून त्याचा पासपोर्ट काढला. ती रेस्टॉरंटमधील प्रसाधनगृहात ( गेली, पासपोर्टचे तुकडे केले आणि ते टॉयलेटमध्ये फ्लश करून टाकले. त्यानंतर बालीची सहल रद्द झाली आणि सियाने केतनला त्याऐवजी लोहगडला जाण्यासाठी राजी केले..शाही विवाह सोहळ्याची तयारीकेतनचे कुटुंब लग्न आणि सियाच्या वाढदिवसाबाबत अत्यंत उत्साही होते. सियाचा वाढदिवस २० जून २०२६ रोजी होता. हा प्रसंग मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यासाठी, केतनच्या वडिलांनी महाबळेश्वरमधील एका नामांकित पाच-तारांकित हॉटेलमध्ये ७० खोल्या बुक केल्या होत्या. संपूर्ण कुटुंब या उत्सवाच्या तयारीमध्ये मग्न होते, परंतु ते घडण्याआधीच सिया आणि चेतनने एका भयंकर हत्येचा कट रचला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.