Ketan Agarwal Murder : साखरपुडा, प्रेमसंबंध अन् टक्कल वादातून उलगडले रहस्य! सिया गोयलच्या भावाला चेतनच्या नात्याबद्दल माहिती होती

महाराष्ट्रातील लोणावळा येथील लोहगड किल्ल्यावर १८ जून रोजी झालेल्या रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल याच्या हत्येप्रकरणात अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. पुणे पोलिसांनी केतन याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना अटक केली आहे. या प्रकरणात सियाचा भाऊ साहिल गोयल याची शुक्रवारी सुमारे दहा तास चौकशी करण्यात आली..सियाच्या भावाला संबंधांची माहितीचौकशीदरम्यान साहिल गोयल याने पोलिसांना सांगितले की, त्याला बहिण सिया आणि चेतन यांच्यातील प्रेमसंबंधांची माहिती काही महिन्यांपूर्वीच होती. सियाचा केतनशी साखरपुडा झाल्याने त्याने बहिणीला चेतनपासून दूर राहण्याचा आणि हे संबंध संपवण्याचा सल्ला दिला होता. पोलिस तपासात उघडकीस आले की, साहिल आणि चेतन हे २०२४ मध्ये क्रिकेट खेळताना मित्र बनले आणि त्यानंतर चेतनची सियाशी ओळख झाली..टक्कल प्रकरणामुळे निर्माण झाले मतभेदया हत्येमागील मुख्य कारण अतिशय धक्कादायक आहे. साखरपुड्यानंतर सियाला समजले की केतन याला केस नाहीत आणि तो विग घालतो. यामुळे नाराज झालेल्या सियाने लग्न करण्यास नकार दिला. मात्र केतन कुटुंबीयांचा दावा आहे की, लग्नाच्या चर्चेदरम्यान त्यांनी गोयल कुटुंबाला केतन याच्या केसांच्या छोट्या पॅच आणि उपचारांबद्दल स्पष्ट माहिती दिली होती. तरीही सिया आणि चेतन यांनी केतन यांना संपवण्याचा भयानक कट रचला..Ketan Agarwal Murder: केतन हत्याकांडानंतरही सियाचा निर्ढावलेपणा कायम; लॉकअपमध्ये केली अशी मागणी की पोलिसही चकित.डिजिटल पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्नदोन्ही आरोपींनी गुन्हा करण्यापूर्वी आणि नंतर आपल्या मोबाईल फोनमधील व्हॉट्सॲप चॅट हिस्ट्री पूर्णपणे डिलीट केली. पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्यांनी फोनचा रिसायकल बिनही रिकामा केला. पोलिसांनी दोन्ही मोबाईल फोन डेटा रिकव्हरीसाठी फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीकडे पाठवले आहेत. सध्या पोलीस कोठडीत असलेले दोन्ही आरोपी एकमेकांवर आरोप करत आहेत. त्यामुळे पोलिस आता डिजिटल रेकॉर्ड आणि न्यायवैद्यक पुराव्यांवर अधिक भर देत आहेत..मुख्यमंत्री फडणवीस यांची प्रतिक्रियाया खळबळजनक हत्येने महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात केतन याच्या वडिलांना भेटून त्यांना जलद न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले, “ही धक्कादायक आणि अनाकलनीय घटना आहे. सुशिक्षित आणि सधन कुटुंबातील तरुणांमध्ये अशा गुन्हेगारी प्रवृत्ती आणि सूडाची भावना का वाढत आहे, यावर समाजाने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.” त्यांनी याला केवळ गुन्हेगारी प्रकरण नसून सामाजिक समस्या असल्याचेही स्पष्ट केले..जलदगती न्यायालय आणि उज्ज्वल निकम यांची नियुक्तीप्रकरणाच्या गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी जलदगती न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा होऊ शकेल. पीडित कुटुंबाची मागणी स्वीकारून देशातील नामवंत वकील ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..Ketan Agarwal Murder : केतन अग्रवाल खून प्रकरण जलदगती न्यायालयात; विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम नियुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.