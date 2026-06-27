पुणे

Ketan Agarwal Murder : साखरपुडा, प्रेमसंबंध अन् टक्कल वादातून उलगडले रहस्य! सिया गोयलच्या भावाला चेतनच्या नात्याबद्दल माहिती होती

Brother's Statement and Digital Evidence Add New Twist to Ketan Agarwal Murder Investigation : लोणावळ्यातील केतन अग्रवाल हत्येचा थरारक कट; साखरपुडा, प्रेमसंबंध आणि टक्कल वादातून उलगडले धक्कादायक रहस्य
Ketan Agarwal Murder: Brother Knew About Siya Goyal and Chetan Chaudhary's Relationship, Probe Reveals

Ketan Agarwal Murder: Brother Knew About Siya Goyal and Chetan Chaudhary's Relationship, Probe Reveals

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्रातील लोणावळा येथील लोहगड किल्ल्यावर १८ जून रोजी झालेल्या रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल याच्या हत्येप्रकरणात अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. पुणे पोलिसांनी केतन याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना अटक केली आहे. या प्रकरणात सियाचा भाऊ साहिल गोयल याची शुक्रवारी सुमारे दहा तास चौकशी करण्यात आली.

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