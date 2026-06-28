Ketan Agarwal Murder Case: "लग्न मोडण्यापेक्षा केतनला संपवणं सोपं वाटलं"; चौकशीतून सिया गोयलचा धक्कादायक खुलासा

पुणे : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या तपासाला आता वेग आला असून, या प्रकरणातील आरोपी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना अटक करण्यात आली आहे. दोघांना घटनास्थळी नेऊन पोलिसांनी संपूर्ण घटनेचा सीन रिक्रिएट केला. यावेळी केतन अग्रवालची हत्या नेमकी कशी करण्यात आली, याची सविस्तर माहिती तपास पथकाने पडताळून पाहिली..घटनास्थळी नेऊन तपासतपासाचा भाग म्हणून पोलिसांनी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या दोघांना लोहगडावर आणले. याच ठिकाणी केतन अग्रवालला दरीत कशा प्रकारे ढकलण्यात आले, याचा घटनाक्रम दोघांकडून समजून घेण्यात आला. लोहगड किल्ल्यावरील हत्ती तलावाजवळील दरीत केतनला ढकलल्याचा आरोप या दोघांवर आहे. घटनास्थळी प्रत्यक्ष पाहणी करत पोलिसांनी संपूर्ण सीन रिक्रिएट केला..Ketan Agarwal Murder : ११.५ तासांच्या चौकशीत सियाच्या आई-वडिलांनी काय सांगितलं? एकाच खुलाशाने हत्या प्रकरणाला नवं वळण, सियाला तोंडघशी पाडले.चौकशीत धक्कादायक कबुलीया प्रकरणाच्या चौकशीत सिया गोयलने धक्कादायक कबुली दिल्याची माहिती समोर आली आहे. चौकशीदरम्यान तिने, "लग्न मोडण्यापेक्षा केतनची हत्या करणे सोपे वाटले," असे सांगितल्याचे समोर आले आहे. या कबुलीनंतर तपासाला नवे वळण मिळाले असून, पोलिसांकडून या प्रकरणातील विविध पैलूंची पडताळणी सुरू आहे..लग्न नको होते, म्हणून कट रचल्याचा आरोपमिळालेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर महिन्यात होणारे लग्न मोडल्यास कुटुंबांच्या भावना दुखावल्या जातील, अशी भावना सियाच्या मनात होती. त्यामुळे लग्न रद्द करण्याऐवजी होणाऱ्या पतीची हत्या करण्याचा निर्णय घेतल्याचे चौकशीत समोर आल्याचे सांगितले जात आहे.केतन अग्रवालशी लग्न करायचे नसल्याने सियाने तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याच्या मदतीने कट रचल्याचा आरोप दोघांवर आहे. या कटानुसार केतनला लोहगड किल्ल्यावर नेण्यात आले आणि हत्ती तलावाजवळील दरीत ढकलून त्याची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप तपासात समोर आला आहे..विविध पैलूंवर तपास सुरूकेतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून विविध अंगांनी तपास सुरू आहे. आरोपींची चौकशी, घटनास्थळाची पाहणी आणि सीन रिक्रिएशनच्या माध्यमातून पोलिसांकडून घटनेतील प्रत्येक बाब तपासली जात असून, या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे..Ketan Agrawal Murder Case: केतन लोहगडवरून बचावला तर... सियाकडे होता 'प्लॅन बी', तपासात आणखी एक महत्त्वाचा खुलासा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.