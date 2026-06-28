पुणे

Ketan Agarwal Murder Case: "लग्न मोडण्यापेक्षा केतनला संपवणं सोपं वाटलं"; चौकशीतून सिया गोयलचा धक्कादायक खुलासा

Ketan Agarwal Murder Case: Police Recreate Crime Scene as Investigation Intensifies : कुटुंबीयांच्या भावना दुखावू नयेत म्हणून लग्न न मोडता खूनाचा मार्ग; सिया-चेतनची अटक, पुणे ग्रामीण पोलिसांचा बहुआयामी तपास सुरू
Ketan Agarwal Murder Case: Siya Goyal's Alleged Confession Takes Pune Police Investigation Forward

Ketan Agarwal Murder Case: Siya Goyal's Alleged Confession Takes Pune Police Investigation Forward

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या तपासाला आता वेग आला असून, या प्रकरणातील आरोपी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना अटक करण्यात आली आहे. दोघांना घटनास्थळी नेऊन पोलिसांनी संपूर्ण घटनेचा सीन रिक्रिएट केला. यावेळी केतन अग्रवालची हत्या नेमकी कशी करण्यात आली, याची सविस्तर माहिती तपास पथकाने पडताळून पाहिली.

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