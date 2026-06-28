Ketan Agarwal Murder : ११.५ तासांच्या चौकशीत सियाच्या आई-वडिलांनी काय सांगितलं? एकाच खुलाशाने हत्या प्रकरणाला नवं वळण, सियाला तोंडघशी पाडले

लोणावळा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात सिया गोयलच्या आई-वडिलांची तब्बल साडेअकरा तास सखोल चौकशी करण्यात आली. सकाळी सव्वा अकरा वाजता सुरू झालेल्या या चौकशीत विविध मुद्द्यांवर कुटुंबीयांकडून माहिती घेण्यात आली. केतन अग्रवाल यांच्या हत्येप्रकरणी सिया आणि तिच्या प्रियकरावर आरोप असताना, तिच्या वडिलांनी केतनला आपला मुलगाच मानल्याचे सांगितले आणि या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले..‘केतन आमचा मुलगाच होता, अजूनही विश्वास बसत नाही’प्रवीण गोयल यांनी केतन अग्रवाल यांच्या मृत्यूबद्दल दुःख व्यक्त करताना सांगितले की, केतन केवळ सियाचा होणारा नवरा नव्हता, तर संपूर्ण कुटुंबासाठी तो मुलगाच बनला होता. "ही अत्यंत दुःखद घटना आहे. आजही आम्हाला यावर विश्वास बसत नाही. केतन आमच्या कुटुंबातील मुलगाच होता. आम्ही त्याच्यासोबत अनेक स्वप्ने पाहिली होती," असे त्यांनी सांगितले.उदयपूर येथे होणाऱ्या लग्नाच्या तयारीला कुटुंब पूर्णपणे लागले होते. सियाने लग्नाबाबत कधीही कोणताही आक्षेप किंवा नाराजी व्यक्त केली नव्हती, असे प्रवीण गोयल यांनी स्पष्ट केले. कुटुंबाला या नात्यात काही अडचण असल्याचे समजले असते, तर त्यावर नक्कीच चर्चा झाली असती, असेही त्यांनी नमूद केले..Ketan Agarwal Killed Case : गुगलवर शोधले खून करण्याचे पर्याय;गडावरून ढकलण्याचा केला होता सराव.सिया-केतनचे लग्न ठरवताना घेतली होती पूर्ण संमतीचौकशीत सियाच्या वडिलांनी लग्न ठरवण्याची प्रक्रिया सविस्तर सांगितली. केतनचे स्थळ मित्तल यांनी आणले होते. त्यावेळी सियाला केतन अग्रवाल याचा फोटो दाखवून तिची संमती घेण्यात आली. तिने होकार दिल्यानंतरच अग्रवाल कुटुंबाशी पुढील चर्चा झाली.लग्नाचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सियाला केतन पसंत आहे का, याची पूर्ण खात्री करून घेण्यात आली होती. तिची संमती असल्यामुळे साखरपुडाही पार पडला. लग्न ठरल्यानंतर सिया आणि केतन यांच्यात नियमित संवाद सुरू होता. साखरपुड्यानंतर दोघे अनेकदा भेटले, फिरायला गेले आणि केतन घरीही आला होता. या काळात सियाने केतनच्या स्वभावाबाबत कधीही तक्रार केली नव्हती..‘चेतनबद्दल किंवा प्रेमसंबंधाबद्दल आम्हाला काहीच माहिती नव्हती’पोलिसांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सियाच्या आई-वडिलांनी सिया आणि चेतन चौधरी यांचे संबंध नाकारले. सिया आणि चेतन मित्र आहेत किंवा त्यांचे प्रेमसंबंध आहेत, याबाबत कुटुंबाला कोणतीही कल्पना नव्हती. सियाने चेतनबद्दल कधीही काही सांगितले नव्हते. चेतनशी लग्न करण्याचा हट्ट तिने कधीही धरला नव्हता.लग्न ठरल्यानंतर सिया चेतनला नियमित भेटत होती का, याबाबतही कुटुंबाला माहिती नव्हती. साहिल आणि चेतन मित्र आहेत, हे देखील त्यांना माहीत नव्हते. साहिलने स्वतः चेतनचा मित्र असल्याचे सांगितले असले, तरी ते क्रिकेट खेळण्यासाठी मैदानावर भेटतात, एवढीच माहिती होती. दोघांना एकत्र पाहिले नव्हते..‘जबरदस्ती केली नव्हती, सिया आमची लाडकी मुलगी’सियावर केतनशी लग्न करण्यासाठी जबरदस्ती केली जात होती का, या प्रश्नावर सियाच्या वडिलांनी स्पष्ट नकार दिला."सियाने कधीही 'मी जबरदस्तीने लग्न करत आहे' असे म्हटले नव्हते. ती आमची लाडकी मुलगी आहे. आम्ही तिच्यावर कोणतीही जबरदस्ती केली नाही," असे त्यांनी सांगितले.हत्या कटाबाबत कुटुंबाचा विश्वासकेतनच्या हत्येचा कट रचला जात होता का, याबाबत विचारले असता सियाच्या वडिलांनी सांगितले की, सियाने असे काही केले असेल, यावर आजही त्यांचा विश्वास बसत नाही. केतन घरी येत असे, सियासोबत फिरायला जात असे आणि दोघे नेहमी हसत-खेळत असल्याचे कुटुंबाने पाहिले होते. त्यामुळे अशा कटाची शंका कधीच मनात आली नव्हती..काय घडलं होतं?बालीचा बेत फसल्यानंतर १४ जून रोजी सियाने केतनला लोहगड किल्ल्यावर नेले होते; मात्र त्या दिवशी कट पूर्ण होऊ शकला नाही. १९ जून रोजी दोन्ही कुटुंबीयांनी सियाचा वाढदिवस साजरा करण्याचे ठरवले होते. मात्र सियाने १८ जून रोजीच केतनला लोहगड येथे पायी भटकंतीसाठी जाण्याचा आग्रह धरला.ठरलेल्या योजनेनुसार चेतन चौधरी आधीच तेथे पोहोचला होता. केतन पुढे चालत असताना चेतन पाठीमागून आला आणि दोघांनी मिळून केतनला खोल दरीत ढकलून दिले, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. सियाच्या कुटुंबीयांनी पोलीस चौकशीत दिलेल्या उत्तरांमुळे हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले असून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..Ketan Agarwal Killed Case : गुगलवर शोधले खून करण्याचे पर्याय;गडावरून ढकलण्याचा केला होता सराव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.