Ketan Agrawal Murder Case : सिया लग्न मोडून प्रियकरासोबत पळून का गेली नाही? चेतनने पोलीस तपासात सांगितले धक्कादायक सत्य

Shocking ketan Agrawal Murder Plot in Pune Uncovered : पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात दररोज नवे खुलासे समोर येत आहेत. केतनची भावी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी सध्या पोलीस कोठडीत असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. सियाला केतनसोबतचा साखरपुडा मोडून चेतनसोबत पळून जायचे नव्हते; कारण तसे केल्यास समाजात कुटुंबाची बदनामी होईल अशी तिला भीती वाटत होती. हा कलंक टाळण्यासाठी, पळून जाण्याऐवजी तिने आपल्या भावी पतीची हत्या करण्याचा एक भयंकर कट रचला, अशी धक्कादायक माहिती आरोपी चेतनने दिली आहे. .सियाला विवाह मान्य नव्हतासियाचा केतनशी विवाह निश्चित झाला होता. फेब्रुवारी महिन्यात त्यांचा साखरपुडा झाला होता. मात्र सिया हिचे चेतन चौधरी याच्याशी प्रेमसंबंध होते. त्यामुळे तिला हा विवाह मान्य नव्हता. केतन आणि सिया यांच्यात काही दिवसांपासून वाद सुरू होता. त्यामुळे त्यांनी घटनेच्या आठ दिवसांपूर्वी कट रचून केतनचा खून केला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली..दोघेही तीनदा गेले होते लोहगडावरसिया आणि केतन १४ व १८ जून आणि त्यापूर्वी एकदा लोहगडावर गेले होते. मात्र, त्या वेळी सियाचा हेतू साध्य न झाल्याने ती पुन्हा केतनला गडावर घेऊन गेली, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. १८ जूनला चेतनदेखील लोहगडावर आला होता. संशय येऊ नये म्हणून चेतनने त्याचा मोबाइल कोंढव्यातील घरी ठेवला होता. ओळख लपविण्यासाठी त्याने वेषांतरही केले होते. .Pune Crime : प्रियकराच्या मदतीने होणाऱ्या पत्नीकडून तरुणाचा खून; दोघांनी मिळून तरुणाला लोहगडावरील दरीत ढकलले.सियाला महाबळेश्वरला जायचे नव्हतेघटनेच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच १९ जूनला सियाचा वाढदिवस होता. त्याचदिवशी महाबळेश्वरला जाण्याचे नियोजन केतनच्या कुटुंबीयांनी केले होते. मात्र सियाला तिकडे जायचे नव्हते. त्यामुळे आदल्या दिवशी म्हणजेच १८ जूनला केतनला घेऊन सिया लोहगडावर गेली होती. .केतनचा पासपोर्ट लपविलाजूनच्या पहिल्या आठवड्यात ‘प्री-वेडिंग’ शूटसाठी केतन आणि सिया बालीला जाणार होते. मात्र तिकडेदेखील सियाला जायचे नव्हते. त्यामुळे सियाने केतनचा पासपोर्ट लपवून ठेवला होता. ते दोघेही बालीला जाण्यासाठी मुंबई विमानतळावर पोहचले. तेव्हा केतनला त्याचा पासपोर्ट हरवल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे बालीला जाण्याचे रद्द करण्यात आले. .Ketan Agarwal Case : चेतनच्या कृत्यामुळे कुटुंब धास्तावले; फ्लॅटला कुलूप लावून रातोरात झाले पसार!.शाही विवाहासाठी पॅलेस अन् दोन विमानेसिया आणि केतन यांचा पुढील काही दिवसांत शाही पद्धतीने विवाह पार पडणार होता. लग्नासाठी १७ कोटींचे पॅकेज बुक केले होते. राजस्थानमध्ये एक पॅलेस आणि लग्नाला जाण्यासाठी दोन विमानेही बुक केली होती, अशी चर्चा समाजमाध्यमांत सुरू आहे. .तू माझ्या वाढदिवशी सोडून गेलास केतनचा मृत्यू झाल्यानंतर सियाने समाजमाध्यमावर पोस्ट केली होती. त्यात तिने म्हटले होते की, ‘‘तू माझ्या वाढदिवशी मला सोडून गेलास. आपण लग्नाच्या इतके जवळ असताना तू मला का सोडून गेलास, हे अजूनही मला समजत नाही. माझी अनेक स्वप्ने होती, अनेक प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरे मला कधीच मिळणार नाहीत. मी तुझ्यावर इतके प्रेम करत असताना तू मला का सोडून गेलास? रेस्ट इन पीस’. त्या वेळी अनेकांनी तिच्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.