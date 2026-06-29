Ketan Agrawal Murder Case: धक्कादायक खुलासा ! साखरपुड्याआधी चेतनसोबत राजस्थान ट्रीपवर गेली होती सिया; तिथेच शिजला भावी नवऱ्याच्या हत्येचा कट

Udaipur Trip Before Engagement Raises Suspicion : पुण्यातील चर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाचा तपास जसजसा पुढे सरकत आहे, तसतसे या प्रकरणाचे नवीन पैलू समोर येत आहेत. पोलीस तपासादरम्यान नुकत्याच समोर आलेल्या एका माहितीमुळे या संपूर्ण प्रकरणाला एक खळबळजनक वळण मिळाले आहे. साखरपुड्याच्या काही दिवस आधी आरोपी सिया तिचा प्रियकर चेतनसोबत राजस्थानमधील उदयपूरला गेली होती आणि तिथे त्यांनी मित्रांसोबत काही दिवस घालवले होते..साखरपुड्यापूर्वीच्या उदयपूर ट्रीपचा खुलासा पोलीस तपासातून असे समोर आले आहे की, फेब्रुवारीमध्ये केतन अग्रवालसोबत साखरपुडा होण्यापूर्वी सिया गोयलने तिचा प्रियकर चेतन चौधरीसोबत उदयपूरला भेट दिली होती. हे जोडपे मित्रांसोबत तिथे गेले होते आणि त्यांनी एकत्र सुमारे पाच दिवस घालवले होते. या प्रवासाच्या माहितीमुळे पोलीस तपासाला एक नवीन दिशा मिळाली आहे.. जानेवारीमध्येही एकत्र राजस्थानला भेट तपासादरम्यान आणखी एक बाब समोर आली की, सिया आणि चेतन यांनी केवळ एकदाच नाही, तर जानेवारीमध्येही एकत्र राजस्थानला भेट दिली होती. या सहलीदरम्यान त्यांनी तिथे बराच वेळ घालवला होता. पोलिसांचा असा अंदाज आहे की, याच काळात त्यांचे नाते अधिक दृढ झाले आणि या कटाची पायाभरणी झाली..Ketan Agarwal Case : चेतनच्या कृत्यामुळे कुटुंब धास्तावले; फ्लॅटला कुलूप लावून रातोरात झाले पसार!.पोलिसांकडून सखोल तपास सध्या पोलीस या दोन आरोपींमधील नात्याचा संपूर्ण घटनाक्रम बारकाईने तपासत आहेत. हत्येचा कट कधी आणि कसा रचला गेला, हे समजून घेण्यासाठी त्यांचे प्रवासाचे तपशील, कॉल डिटेल्स आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांची कसून तपासणी केली जात आहे..सियाला लग्न करायचे नव्हते पोलीस सूत्रांनुसार, सिया गोयलने चौकशीदरम्यान कबूल केले आहे की तिला केतन अग्रवालशी लग्न करायचे नव्हते. तिला हे नाते संपवायचे होते, परंतु कुटुंब आणि समाजाच्या दबावामुळे ती तसे करू शकली नाही. तपासातून सियाचा असाही समज समोर आला की, जर केतनचा मृत्यू झाला, तर ती किमान तीन वर्षे पुन्हा लग्न करण्याच्या दबावापासून वाचू शकेल. याच विचारसरणीतून या भयंकर कटाचा जन्म झाला..बदनामीच्या भीतीतून रचला कटचौकशीतून असेही समोर आले आहे की, सिया आणि चेतन या दोघांनाही भीती होती की जर त्यांनी स्वतःहून लग्न मोडले, तर त्यांना कुटुंब आणि समाजात मोठ्या बदनामीला सामोरे जावे लागेल. ही बदनामी टाळण्यासाठी त्यांनी केतनला संपवण्याचा कट रचला. सध्या पोलीस या संपूर्ण प्रकरणातील प्रत्येक तपशील एकत्र करून तपास पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.