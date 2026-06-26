Ketan Agarwal Murder Case : केतन अग्रवाल हत्याकांडात नवा ट्विस्ट ! सियाला केतनसोबत लोहगडावर जायचे नव्हते, पण... आईचा मोठा दावा

Ketan Agarwal Case Update: पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात एक नवा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. केतनची होणारी पत्नी सिया गोयलला लोहगड किल्ल्यावर जायचे नव्हते; ती केवळ केतनच्या आईच्या आग्रहाखातर तिथे जायला तयार झाली होती. हा दावा सियाच्या आईने केला आहे. आरोपी सिया गोयलच्या आईने सांगितले की, तिचा होणारा पती केतन अग्रवाल याच्यासोबत लोहगड किल्ल्याच्या ट्रेकला जाण्याबाबत सिया साशंक होती. सहलीच्या आदल्या दिवसापर्यंत तिला तिथे जायचे नव्हते; केतनच्या आईनेच तिला फोनवरून यासाठी राजी केले होते. हा संवाद हत्येच्या आदल्या दिवशी झाला होता आणि तो त्यांच्या चॅट रेकॉर्डमध्ये नोंदवलेला आहे..एका इंग्रजी वेबसाईटच्या वृत्तानुसार, आरोपी सिया गोयलची आई पूजा गोयल यांनी सांगितले की, घटनेच्या आदल्या रात्री सिया आणि केतन यांच्यात व्हिडिओ कॉल झाला होता, ज्यामध्ये त्यांनी लोहगड ट्रेकबाबत चर्चा केली होती. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा केतनची आई त्या कॉलमध्ये सहभागी झाली, तेव्हा सियाने तिला सांगितले की तिला ट्रेकला जायचे नाही, परंतु केतनच्या आईने तिला केतनसोबत जाण्यासाठी तयार केले..Ketan Agrawal Murder Case : सिया लग्न मोडून प्रियकरासोबत पळून का गेली नाही? चेतनने पोलीस तपासात सांगितले धक्कादायक सत्य.सियाची आई पूजा म्हणाल्या, "हा संवाद त्यांच्या चॅट रेकॉर्डमध्ये आहे. सियाने सांगितले होते की तिला जायचे नाही, पण केतन तिला तयार करण्याचा प्रयत्न करत होता." लोहगड किल्ला हेच ते ठिकाण आहे जिथून सिया आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी केतन अग्रवालला खाली ढकलले होते. या किल्ल्यावर ट्रेकदरम्यान केतनची हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी या प्रकरणात सिया आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना अटक केली असून त्यांची चौकशी सुरू आहे..सियाची आई पूजा यांनी सांगितले की, कुटुंब सिया आणि केतनच्या लग्नाची तयारी करत होते. त्यांनी या गोष्टीचा इन्कार केला की त्यांच्या मुलीने या नात्याबद्दल कधीही कोणतीही नाराजी व्यक्त केली होती. त्या म्हणाल्या, "कुटुंबाला सिया आणि केतनच्या लग्नाबद्दल खूप अपेक्षा होत्या. त्यांच्यात खूप प्रेम होते. केतनचे कुटुंबही सियाला प्रेम आणि आदराने वागवत असे. सर्व तयारी सुरळीतपणे सुरू होती." ‘सियाच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्यांनी अनेक कार्यक्रमांचे नियोजन केले होते.’. चेतनबद्दल कोणतीही माहिती नाही तिने पुढे सांगितले की, जर केतन आणि सिया यांच्यात काही मतभेद असते, तर कुटुंबाला त्याबद्दल नक्कीच माहिती मिळाली असती. ती म्हणाली, ‘जर आम्हाला असे वाटले असते की सियाला काही समस्या भेडसावत आहे किंवा ती केतनशी संवाद साधू शकत नाही, तर तिने त्याबद्दल आमच्याशी नक्कीच चर्चा केली असती. सियाने या लग्नाबाबत कधीही नाराजी व्यक्त केली नव्हती.’ सिया आणि चेतन यांच्यात काही संबंध असल्याबद्दल कुटुंबाला काहीच कल्पना नव्हती, असा दावाही पूजा यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.