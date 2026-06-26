पुणे

Ketan Agarwal Murder Case : केतन अग्रवाल हत्याकांडात नवा ट्विस्ट ! सियाला केतनसोबत लोहगडावर जायचे नव्हते, पण... आईचा मोठा दावा

Siya Goyal Twist : पोलिसांनी सिया आणि चेतन यांना अटक केली असून पुढील चौकशी सुरू आहे. सियाच्या कुटुंबाने दावा केला की, तिने लग्नाबाबत कधीही नाराजी व्यक्त केली नव्हती आणि चेतनबद्दलही त्यांना माहिती नव्हती.
Ketan Agarwal Murder

Police investigation intensifies in the Ketan Agrawal murder case

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Ketan Agarwal Case Update: पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात एक नवा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. केतनची होणारी पत्नी सिया गोयलला लोहगड किल्ल्यावर जायचे नव्हते; ती केवळ केतनच्या आईच्या आग्रहाखातर तिथे जायला तयार झाली होती. हा दावा सियाच्या आईने केला आहे. आरोपी सिया गोयलच्या आईने सांगितले की, तिचा होणारा पती केतन अग्रवाल याच्यासोबत लोहगड किल्ल्याच्या ट्रेकला जाण्याबाबत सिया साशंक होती. सहलीच्या आदल्या दिवसापर्यंत तिला तिथे जायचे नव्हते; केतनच्या आईनेच तिला फोनवरून यासाठी राजी केले होते. हा संवाद हत्येच्या आदल्या दिवशी झाला होता आणि तो त्यांच्या चॅट रेकॉर्डमध्ये नोंदवलेला आहे.

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