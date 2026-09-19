पुणे

Pune Crime: केतनला लोहगडावर नेण्यासाठी बनावट ‘माही’ अकाउंट; हत्येपूर्वी रेकीपासून दोन अपयशी प्रयत्नांपर्यंतचा कट उघड

Fake Mahi Account Used to Lure Ketan to Lohagad: इन्स्टाग्रामवरील बनावट ‘माही’ अकाउंट, लोहगडाची रेकी, चित्रपट–पॉडकास्टचा अभ्यास आणि दोन अपयशी प्रयत्नांनंतर आखलेला केतनच्या हत्येचा थरारक कट उघड
Lohagad Ketan Agrawal Murder Case Police Reveal Planned Murder Fake Mahi Account Recce and Two Failed Attempts

Lohagad Ketan Agrawal Murder Case Police Reveal Planned Murder Fake Mahi Account Recce and Two Failed Attempts

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-सागर आव्हाड

पुणे : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाचा तपास करताना पोलिसांच्या हाती या हत्येमागील नियोजनबद्ध कटाची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात तीन आरोपींविरोधात तब्बल ५ हजार ५३ पानांचे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. आरोपींनी सुरुवातीला केतनला अपंग करण्याचा प्रयत्न करण्याचा कट रचला होता. त्यानंतर परराज्यातील व्यक्तीच्या माध्यमातून त्याला गंभीर दुखापत करण्याचा प्रयत्न करण्याचे नियोजन करण्यात आले.

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