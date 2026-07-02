पुणे

Ketan Agrawal Murder : केतनचा मोबाईल कुठे होता? हत्येत तिसरी व्यक्ती? राजस्थान कनेक्शन काय?; केतन अग्रवाल प्रकरणात ३ मोठे खुलासे

Digital Evidence, Possible Third Suspect and Rajasthan Link Shape Ketan Agrawal Murder Probe : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात मोबाईल फॉरेन्सिक तपास, डिलीट चॅट्स, तिसऱ्या व्यक्तीचा संशय आणि राजस्थान कनेक्शनवर पोलिसांचा तपास सुरू आहे.
Ketan Agrawal Murder Case

Ketan Agrawal Murder Case: Mobile Evidence, Third Suspect & Rajasthan Link

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Ketan Agrawal Murder Case: पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या तपासात आता तांत्रिक आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. लोहगड किल्ल्यावरून केतन अग्रवाल यांना कड्याखाली ढकलण्यापूर्वी त्यांचा मोबाईल फोन मुख्य आरोपी सिया गोयल हिच्याकडे होता, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणातील डिजिटल पुरावे, संभाव्य कटकारस्थान आणि आरोपींच्या भविष्यातील योजनांबाबत तपास यंत्रणा सखोल चौकशी करत आहे.

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