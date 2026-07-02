Ketan Agrawal Murder : केतनचा मोबाईल कुठे होता? हत्येत तिसरी व्यक्ती? राजस्थान कनेक्शन काय?; केतन अग्रवाल प्रकरणात ३ मोठे खुलासे

Ketan Agrawal Murder Case: पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या तपासात आता तांत्रिक आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. लोहगड किल्ल्यावरून केतन अग्रवाल यांना कड्याखाली ढकलण्यापूर्वी त्यांचा मोबाईल फोन मुख्य आरोपी सिया गोयल हिच्याकडे होता, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणातील डिजिटल पुरावे, संभाव्य कटकारस्थान आणि आरोपींच्या भविष्यातील योजनांबाबत तपास यंत्रणा सखोल चौकशी करत आहे..मोबाईलमधील डेटा तपासाच्या केंद्रस्थानी१८ जून रोजी लोहगडावर घडलेल्या घटनेनंतर केतन अग्रवाल यांच्या कुटुंबीयांच्या घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वी काही काळ त्यांचा मोबाईल सिया गोयलकडे असल्याची माहिती तपासातून समोर आली आहे. त्यानंतर सियाने तो फोन केतन यांच्या नातेवाईकांकडे सुपूर्द केल्याचेही पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. हत्येचा कट उघड होऊ नये, यासाठी मोबाईलमधील महत्त्वाचा डेटा आणि संभाषणे हटविण्यात आली असावीत, असा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर संबंधित मोबाईल डिजिटल फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठविण्यात आला असून, त्यातून महत्त्वाचे पुरावे मिळतात का, याची प्रतीक्षा आहे..डिजिटल पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न?या प्रकरणातील आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना ३ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तपासादरम्यान हत्येशी संबंधित महत्त्वाचे डिजिटल पुरावे नष्ट करण्यात आले आहेत का, याचा शोध घेणे पोलिसांसाठी महत्त्वाचे ठरले आहे. प्राथमिक चौकशीत सिया आणि चेतन यांनी आपापसातील अनेक चॅट्स आधीच डिलीट केल्याची बाब समोर आली असून, त्यामागील उद्देशाचाही तपास सुरू आहे..Ketan Agrawal Death Case: सिया गोयलचा भाऊ साहिलला 10 कोटींच्या नुकसानभरपाईची नोटीस; वकीलपत्रावरुन रंगला वाद.क्राइम सीन री-क्रिएशनमधून नियोजन उघडलोहगडावर करण्यात आलेल्या 'क्राइम सीन री-क्रिएशन' आणि चौकशीतून हत्येचे नियोजनपूर्वक स्वरूप समोर आले आहे. तपासानुसार, सिया आणि चेतन यांनी आधीच एक विशिष्ट सिग्नल ठरवला होता. ठरलेल्या निर्जन ठिकाणी पोहोचल्यानंतर सिया जमिनीवर बसली आणि तोच हल्ल्याचा संकेत असल्याचा संशय आहे. त्यानंतर चेतन चौधरीने मागून वेगाने येत केतन अग्रवाल यांना सुमारे ३५० फूट खोल दरीत ढकलल्याची माहिती पोलिसांच्या तपासातून समोर आली आहे..तिसऱ्या व्यक्तीच्या सहभागाचाही संशयया कटात केवळ सिया गोयल आणि चेतन चौधरीच नव्हे, तर आणखी एखाद्या व्यक्तीचाही सहभाग असू शकतो, असा संशय लोणावळा पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. पोलीस कोठडीतील उर्वरित कालावधीत या शक्यतेच्या दृष्टीने दोन्ही आरोपींची सखोल चौकशी केली जाणार असून, त्या संभाव्य तिसऱ्या व्यक्तीची भूमिका काय होती, याचाही तपास सुरू आहे..लग्नानंतर राजस्थानमध्ये स्थायिक होण्याची योजनाया प्रकरणाच्या तपासात राजस्थान कनेक्शनही समोर आले आहे. चेतन चौधरीच्या जोधपूरमधील मित्रांनी पोलीस आणि प्रसारमाध्यमांसमोर केलेल्या दाव्यांनुसार, लग्नानंतर पुणे सोडून उदयपूर किंवा जोधपूर येथे कायमचे स्थायिक होण्याचा सिया आणि चेतन यांचा विचार होता. राजस्थानमध्ये स्थलांतरासाठी लागणाऱ्या खर्चाची व्यवस्था सिया स्वतःच्या कुटुंबाकडून करेल, असा दावा चेतनने आपल्या मित्रांकडे केल्याची माहितीही तपासात पुढे आली आहे..Ketan Agrawal Case: लोहगडावर पुन्हा मर्डर सीन, केतनचा पुतळा पुन्हा तेथूनच फेकला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.