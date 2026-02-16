Pune News: ‘आपोआप प्रवेश’ संकल्पनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय! सोसायटीत वडिलांनाही सहयोगी सभासदत्व, १९६० मधील तरतुदीनुसार आदेश..

पुणे

पुणे : सोसायटीतील कामकाज पाहण्यासाठी मुलाला वेळ नसल्याने वडिलांनी सहयोगी सभासदत्वासाठी केलेला अर्ज अखेर ग्राह्य धरत सहकारी संस्था उपनिबंधकांनी गृहनिर्माण संस्थेला अर्जदाराचे नाव सहयोगी सभासद म्हणून नोंदविण्याचे आदेश दिले. सहकारी संस्था कायदा १९६० मधील तरतुदीनुसार हा आदेश देण्यात आला. ‘आपोआप प्रवेश’ या संकल्पनेवर दिलेला हा पहिलाच आदेश असल्याचा दावा अर्जदाराच्या वकिलांनी केला आहे.

