Pune News: ‘आपोआप प्रवेश’ संकल्पनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय! सोसायटीत वडिलांनाही सहयोगी सभासदत्व, १९६० मधील तरतुदीनुसार आदेश..

पुणे : सोसायटीतील कामकाज पाहण्यासाठी मुलाला वेळ नसल्याने वडिलांनी सहयोगी सभासदत्वासाठी केलेला अर्ज अखेर ग्राह्य धरत सहकारी संस्था उपनिबंधकांनी गृहनिर्माण संस्थेला अर्जदाराचे नाव सहयोगी सभासद म्हणून नोंदविण्याचे आदेश दिले. सहकारी संस्था कायदा १९६० मधील तरतुदीनुसार हा आदेश देण्यात आला. ‘आपोआप प्रवेश’ या संकल्पनेवर दिलेला हा पहिलाच आदेश असल्याचा दावा अर्जदाराच्या वकिलांनी केला आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.याबाबत एका ज्येष्ठ नागरिकाने कात्रजमधील ‘के. डी. हिल्स सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित’ विरोधात अर्ज केला होता. अर्जदाराने याबाबतचा अर्ज करून कायद्यानुसार आवश्यक असलेला १०० रुपयांचा धनादेशही संस्थेकडे जमा केला होता. मात्र, संस्थेने ना अर्ज मंजूर केला, ना तो नाकारण्याबाबत कोणतेही लेखी कारण दिले. मर्यादाकाल संपल्यानंतर अर्जदाराने उपनिबंधकांकडे दाद मागितली. .कार्यालयाकडून संस्थेला वेळोवेळी नोटिसा बजावल्या; मात्र संस्था सुनावण्यांना गैरहजर राहिली. अर्जदाराच्या वतीने अॅड. जान्हवी अधिकारी यांनी युक्तिवाद केला. उपनिबंधकांनी सादर कागदपत्रे व कायदेशीर बाबींची तपासणी करून अर्जदारास सहयोगी सभासदत्व नाकारण्यास कोणतेही वैध कारण नसल्याचे नमूद करत संस्थेला नाव नोंदवहीत तत्काळ नोंदविण्याचे आदेश दिले..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...सहयोगी सभासद म्हणजे काय?सहयोगी सभासद म्हणजे मूळ सभासदासोबत संबंधित असलेली व्यक्ती. ही व्यक्ती रक्ताच्या नात्यातील असावी लागते. बहुधा कुटुंबातील सदस्य ज्याला संस्थेच्या कामकाजात मर्यादित हक्क दिले जातात. उदाहरणार्थ, मूळ सभासद अनुपस्थित असल्यास सहयोगी सभासद बैठकीस उपस्थित राहू शकतो व इतर बाबींमध्येसुद्धा सहभागी होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.