खेड, आंबेगाव, शिरूरमधील १० घरफोड्या उघड

राजगुरुनगर, ता. १७ : खेड तालुक्यातील वाडा येथील भांबुर्डेकर ज्वेलर्स दुकानातील चोरीचा छडा लावून पवित्र विनोद ठाकूर (वय २०) व उमेश विनोद ठाकूर (वय २२, दोघेही रा. पत्रावस्ती, वाकी बुद्रुक, ता. खेड) या चोरट्यांना पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली. आरोपींकडून सुमारे सहा लाख रुपये किमतीचा मुद्देमालही पोलिसांनी जप्त केला. चोरट्यांनी खेड, आंबेगाव व शिरूर तालुक्यांत एकूण १० घरफोडी व चोरीचे गुन्हे केल्याची कबुली दिली. या गुन्ह्यात दोन विधिसंघर्षग्रस्त बालकांचाही सहभाग असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. अटक केल्यानंतर आरोपींना न्यायालयाने सोमवार (ता. १९) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.
खेड तालुक्यातील वाडा येथील भांबुर्डेकर ज्वेलर्स दुकानात २२ जुलै रोजी चोरी झाल्यानंतर खेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्या गुन्ह्याचा स्थानिक गुन्हे शाखेने समांतर तपास केला. दुकानातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि गोपनीय खबऱ्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे आरोपींचा शोध घेतला. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित आरोपी खरपुडी बुद्रुक गावातून चोरीचे साहित्य मोटारसायकलवरून घेऊन जाणार होते. त्यानुसार पोलिस खरपुडीजवळ भीमा नदीच्या कडेला, पुलाजवळ सापळा लावून थांबले. त्यावेळी चार जण मोटारसायकलवरून पोत्यात काहीतरी घेऊन निघालेले दिसले. त्यांच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली. त्यावेळी त्यांनी वाडा येथील ज्वेलर्स दुकानाचे शटर व कटरच्या साहाय्याने उचकटून सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची चोरी केल्याची कबुली दिली. आरोपींकडून ३ किलो २६७ ग्रॅम वजनाची चांदी, पाच मोबाइल दूरध्वनी, रोख रक्कम, चोरीसाठी वापरलेले लोखंडी कटर, पहार, पकड, स्क्रू ड्रायव्हर, हातोडा आणि दोन मोटारसायकली असा सुमारे ६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला.
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