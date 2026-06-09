पुणे

Pune Crime : हप्ता न दिल्याने खडकीत तरुणावर हत्याराने वार

हप्ता देण्यास नकार दिल्याने तिघांनी एका तरुणासह त्याच्या मित्रावर हत्याराने वार केल्याची घटना घडली.
Attack

Attack

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - हप्ता देण्यास नकार दिल्याने तिघांनी एका तरुणासह त्याच्या मित्रावर हत्याराने वार केल्याची घटना खडकीतील रेंजहिल्स परिसरात घडली. या प्रकरणी खडकी पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे.

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