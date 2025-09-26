पुणे

Khadakwasla News : अंगणवाड्यांवर कुलूप, महावितरणाने मीटर काढल्याने दिवे, पंखे, शैक्षणिक साधने बंद; मुलांचे आरोग्य व शिक्षण धोक्यात

Pune News : खडकवासला परिसरातील अंगणवाड्यांवर थकीत वीजबिलामुळे वीजपुरवठा बंद; लहान मुलांचे शिक्षण व पोषण यावर मोठा परिणाम झाला आहे.
किरकटवाडी : खडकवासला परिसरातील चार अंगणवाड्या गेल्या तीन महिन्यांपासून अक्षरशः अंधारात आहेत. थकित वीजबिल न भरल्यामुळे महावितरण विभागाने या अंगणवाड्यांचे मीटर काढून नेले आहेत. त्यामुळे लहान मुलांच्या शिक्षणावर, त्यांच्या दैनंदिन उपक्रमांवर तसेच पोषण आहार योजनांवर मोठा परिणाम होत असून शेकडो लहानग्यांचे बालपण अक्षरशः अंधारात गेले आहे.

