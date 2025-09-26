Khadakwasla News : अंगणवाड्यांवर कुलूप, महावितरणाने मीटर काढल्याने दिवे, पंखे, शैक्षणिक साधने बंद; मुलांचे आरोग्य व शिक्षण धोक्यात

निलेश चांदगुडेकिरकटवाडी : खडकवासला परिसरातील चार अंगणवाड्या गेल्या तीन महिन्यांपासून अक्षरशः अंधारात आहेत. थकित वीजबिल न भरल्यामुळे महावितरण विभागाने या अंगणवाड्यांचे मीटर काढून नेले आहेत. त्यामुळे लहान मुलांच्या शिक्षणावर, त्यांच्या दैनंदिन उपक्रमांवर तसेच पोषण आहार योजनांवर मोठा परिणाम होत असून शेकडो लहानग्यांचे बालपण अक्षरशः अंधारात गेले आहे..यापूर्वी ग्रामपंचायतीच्या कारभारात असताना वीजबिले वेळेवर भरली जात होती. मात्र गावे महापालिकेत गेल्यानंतर जबाबदारीची टोलवाटोलवी सुरू झाली. महिला व बालकल्याण विभागाकडे या अंगणवाड्यांची देखरेख असली तरी थकीत रकमेबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे अंगणवाड्या कायमस्वरूपी अंधारातच राहिल्या आहेत.महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, थकीत रक्कम भरल्याशिवाय मीटर लावता येणार नाही. सध्या तीस ते पस्तीस हजार रुपयांचे बिल थकीत असून, या रकमेच्या अभावामुळे अंगणवाड्यांमधील दिवे, पंखे, पाणीपुरवठा आणि शैक्षणिक साधने वापरात येऊ शकत नाहीत..दरम्यान, ही समस्या केवळ खडकवासल्यापुरती मर्यादित नसून दक्षिण पश्चिम पुणे प्रकल्पातील हवेली व मुळशी ग्रामीण या प्रकल्पांतून एप्रिल २०२३ मध्ये समाविष्ट झालेल्या तब्बल ५८ अंगणवाड्यांवर याचा परिणाम झाला आहे. यापैकी काही अंगणवाड्यांना विजेचे मीटर पूर्वीपासून असून विद्युत पुरवठा सुरू आहे, परंतु थकीत बिलाच्या कारणामुळे अनेक अंगणवाड्यांचे मीटर महावितरणने काढून नेले आहेत.गोरगरीब कुटुंबातील मुलांना अंगणवाड्यांमधून शिक्षणाबरोबरच पोषण आहार मिळतो. मात्र वीज नसल्याने स्वयंपाकघरातील सोयी अकार्यक्षम झाल्या आहेत. पंख्यांचा अभाव, पावसाळ्यातील ओलसर वातावरण आणि दिव्यांच्या कमतरतेमुळे अभ्यासाचे वातावरण बाधित झाले आहे. परिणामी मुलांच्या आरोग्यावर व शिक्षणाच्या प्रक्रियेवर थेट परिणाम होत आहे..Pune Crime : वारजे माळवाडी पोलिसांची मोठी कारवाई, सराईत गुन्हेगाराला पिस्तुलासह अटक.या संदर्भात बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी शासनाला पत्रव्यवहार दि. ९ डिसेंबर २०२४ रोजी केला असून त्यात स्पष्ट नमूद केले आहे की, “पूर्वी वीजबिल वसुलीची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे होती; मात्र गावे महापालिकेत गेल्यानंतर वीजबिल प्रलंबित राहिले आहे. त्यामुळे अंगणवाड्यांचा वीजपुरवठा खंडित होऊन कार्यरत अंगणवाड्यांची कामकाजे विस्कळीत झाली आहेत.”नागरिकांची मागणी आहे की थकीत बिलाबाबत तातडीने निर्णय घेऊन अंगणवाड्यांना पुन्हा वीजपुरवठा सुरू करावा, जेणेकरून मुलांचे भवितव्य अंधारात जाणार नाही. अन्यथा पालकांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाबाबत गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागेल..गाव महापालिकेत गेल्यानंतर जबाबदारीची टोलवाटोलवी सुरू झाली आहे. अंगणवाड्यांवर कुलूप लागल्यासारखी परिस्थिती झाली आहे. थकीत वीजबिलाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य धोक्यात राहणार आहे. लहानग्यांचे भविष्य अंधारात जाऊ नये यासाठी प्रशासनाने तातडीने पुढाकार घ्यावा.- विजय मते, नागरिक, खडकवासलाथकीत रक्कम भरल्याशिवाय मीटर बसवणे शक्य नाही. सध्या अंदाजे ३० ते ३५ हजार रुपयांचे वीजबिल थकीत आहे. रक्कम जमा होताच संबंधित अंगणवाड्यांना पुन्हा विद्युत पुरवठा सुरू करता येईल.- अविनाश कलढोणे, कार्यकारी अभियंता, वडगाव उपविभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.