Khadakwasla News : खडकवासला आरोग्य केंद्राची ‘प्रकृती’ गंभीर, देखभालीअभावी इमारतीची दुरवस्था; रुग्ण, कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला धोका

Dilapidated State of Khadakwasla Health Center : खडकवासला येथील जिल्हा परिषदेच्या आयुष्मान आरोग्य मंदिराची जुनी इमारत भिंतींना भेगा पडून धोकादायक बनली असून, दुरवस्था आणि अस्वच्छतेमुळे रुग्ण व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
किरकटवाडी : खडकवासला गावातील पुणे जिल्हा परिषदेअंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक केंद्राची जुनी इमारत धोकादायक स्थितीत आहे. या केंद्राच्या भिंतींमध्ये उगवलेल्या छोट्या रोपांमुळे भिंतीला भेगा पडल्या असून त्या ढासळण्याचा धोका आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिक चिंता व्यक्त करत आहेत.

