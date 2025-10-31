Khadakwasla News : खडकवासला आरोग्य केंद्राची ‘प्रकृती’ गंभीर, देखभालीअभावी इमारतीची दुरवस्था; रुग्ण, कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला धोका

किरकटवाडी : खडकवासला गावातील पुणे जिल्हा परिषदेअंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक केंद्राची जुनी इमारत धोकादायक स्थितीत आहे. या केंद्राच्या भिंतींमध्ये उगवलेल्या छोट्या रोपांमुळे भिंतीला भेगा पडल्या असून त्या ढासळण्याचा धोका आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिक चिंता व्यक्त करत आहेत..स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्राचे बांधकाम अत्यंत जुने असून, वेळोवेळी देखभाल-दुरुस्तीची कामे न झाल्यामुळे भिंती कमकुवत झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी जुन्या रंगाचे टपरे उडाले असून, स्वच्छतागृहाची दुरवस्था झाली आहे. परिसरात राडारोडा आणि गंजलेले लोखंडी साहित्य पडून असल्याने परिसर अस्वच्छ दिसत आहे. पावसाळ्यात ही स्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते..सध्या या केंद्रात सामान्य तपासणी, लसीकरण आणि आपत्कालीन उपचारासाठी रुग्ण येतात. मात्र, केंद्राच्या दुरवस्थेमुळे रुग्णसेवा थेट प्रभावित होत आहे. अस्वच्छ स्वच्छतागृहामुळे संसर्गाचा धोका वाढला आहे, तर परिसरातील गंजलेल्या लोखंडी साहित्यामुळे कर्मचारी आणि रुग्णांना दुखापत होण्याची भीती आहे. केंद्रातील आपत्कालीन यंत्रणा, वीज व्यवस्थादेखील जुनी असल्यामुळे संकटकालीन व्यवस्थापनात गंभीर अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे स्थानिक नागरिक व कर्मचाऱ्यांमधून संताप व्यक्त केला जात असून, या आरोग्य केंद्राच्या तत्काळ दुरुस्तीची मागणी होत आहे.‘‘प्रशासनाने वेळेत पावले उचलली नाही तर कोणत्याही वेळी मोठी दुर्घटना घडू शकते. तत्काळ कार्यवाही केल्याशिवाय रुग्ण व कर्मचाऱ्याची सुरक्षा सुनिश्चित होणार नाही,’’ असे मत काही स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केले..हे आरोग्य केंद्र गावकऱ्यांसाठी जीवनरेखा आहे, पण सध्या तेच जीवघेणे ठरत आहे. प्रशासनाने तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती घ्यावे. आम्हाला सुरक्षित आरोग्यसेवा हवी आहे.- हर्षल टिळेकर, स्थानिक नागरिकखडकवासला गाव आता महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाल्याने जिल्हा परिषदेला त्या ठिकाणी दुरुस्तीच्या कामांसाठी निधी खर्च करण्याची परवानगी मिळत नाही. प्रशासकीय मर्यादांमुळे सध्या कोणतेही काम करता येत नाही.- महेश वाघमारे, आरोग्य विभाग, विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती, हवेली.Ahilyanagar Crime: 'गॅस रिफिलिंग सेंटरवर छापा'; चिचोंडी पाटीलमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई.या आहेत अडचणीजुने बांधकाम आणि भिंतींवर भेगारंगकामाचे उडलेले टपरे व गंजलेल्या साहित्यामुळे अपघाताची शक्यतास्वच्छतागृहाच्या दुरवस्थेमुळे रुग्णांची गैरसोयभिंतीत उगवलेल्या छोट्या झाडांमुळे भिंत ढासळण्याची भीतीआपत्कालीन यंत्रणा, वीज व्यवस्था नादुरुस्त.या उपाययोजना कराव्यातभिंतीवर उगलेली रोपे काढणेटपरे व गंजलेले साहित्य हटविणेस्वच्छतागृहाची दुरुस्ती करणेदीर्घकालीन नूतनीकरण किंवा नवीन बांधकाम करणेआपत्कालीन यंत्रणा, वीज व्यवस्थेची दुरुस्ती करणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.