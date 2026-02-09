Khadakwasla Bridge: खडकवासला धरणाजवळील पूल नागरिकांसाठी जीवघेणा

खडकवासला : खडकवासला धरणाजवळील पूल धोकादायक अवस्थेत असूनही प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. पुलावरील जड आणि उंच वाहनांना रोखण्यासाठी बसवलेली उंची प्रतिबंधक चौकट अज्ञात वाहनाच्या धडकेत मोडली गेली असून, पुलावर अजूनही जड वाहने ये-जा करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे..याठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे असूनही कोणतीही कारवाई झाली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत महापालिका, पोलिस आणि पाटबंधारे विभाग नागरिकांच्या जिवाशी खेळत असल्याचा संताप व्यक्त केला जात आहे. दररोज हजारो नागरिक या पुलावरून प्रवास करतात, तरीही संबंधित यंत्रणा अपघाताची वाट पाहत असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जून महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. धरणाजवळील पुलाची जबाबदारी पाटबंधारे विभागाकडे आहे, तरीही महापालिकेने पुढाकार घेऊन पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून दुरुस्तीचा प्रस्ताव तयार केला आहे..पर्यायी रस्ता आणि जेसीबीचा गैरवापरपुलाच्या दोन्ही बाजूंना उंची प्रतिबंधक चौकट उभारली असली, तरी वाहनचालकांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करत उत्तमनगर बाजूला बेकायदा पर्यायी रस्ता तयार केला आहे. खडकवासला बाजूला जेसीबीच्या मदतीने चौकटीवरील लोखंड उचलून उंच केले जाते आणि जड वाहने निर्धास्तपणे पुलावरून जात आहेत. हा प्रकार नागरिकांच्या जिवासाठी गंभीर धोका निर्माण करतो..याबाबत महापालिकेचे मुख्य अभियंता (प्रकल्प) दिनकर गोजारे म्हणाले की, महापालिकेने पुलाची सद्यःस्थिती लक्षात घेता सुमारे तीन कोटी रुपयांच्या दुरुस्तीची निविदा काढली आहे. मागील दीड महिन्यापासून प्रत्यक्ष काम सुरू असून, हे काम आणखी दीड महिना चालणार आहे. यापूर्वी उंची-प्रतिबंधक चौकटीला दोन वेळा वाहन धडकले. त्यामुळे चौकटीचे नुकसान झाले. याप्रकरणी अज्ञात वाहन चालकांच्या विरुद्ध उत्तमनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. वाहने घेऊन जाण्याचा प्रकार रात्रीच्या वेळी होतो. त्यावेळी पोलिस गस्त करावी, अशी मागणी पोलिसांकडे केली आहे..पुलाची सद्य:स्थितीस्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालानुसार पुलाच्या खांबांचा पाया खराब झालेला आहे. पुलाखाली पाहणी केल्यास स्लॅबमधील स्टील सळया उघड्या पडलेल्या असून, अनेक ठिकाणी सिमेंट निखळलेले आढळले. सद्यःस्थितीत महापालिकेने पूल हलक्या वाहतुकीसाठी खुला ठेवला आहे आणि जड वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. यानुसार उंची-प्रतिबंधक चौकटीची रचना केली आहे, तरीही नियम मोडून जड वाहने चालत आहेत..Raigad News : पालीत डंपर अपघाताने खळबळ; फाळक्याची कडी तुटून बाईकस्वार गंभीर जखमी; अवजड वाहतुकीचा धोका पुन्हा समोर!.कोपरे : खडकवासला धरणाजवळील पुलावरील उंची प्रतिबंधक चौकटीला वाहनांनी धडक दिल्यामुळे त्यावरील लोखंडी बार बाजूला खाली पडला असून बार ठेवण्याचा सांगाडा वाकला आहे.धरणाजवळील पुलावरील उंची प्रतिबंधक चौकटीला आधीही दोन- तीन वेळा वाहनांनी धडक दिली आहे. लोखंडी बार पुन्हा बसवल्यानंतर चौकट ओझ्याने पडून अपघात होऊ नये, याची दक्षता घ्यावी.- दत्ता मोरे, स्थानिक नागरिक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.