Pune Rain: धरणसाखळीला पावसाचा जबरदस्त बूस्ट! अवघ्या २४ तासांत १,३८० एमसीएफटी पाण्याची आवक, साठा ७३% वर

-राजेंद्रकृष्ण कापसे खडकवासला : खडकवासला धरणसाखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाने पुन्हा जोर धरला असून, गेल्या चोवीस तासांत टेमघर धरण परिसरात सर्वाधिक १४० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे १ जूनपासून टेमघरमध्ये झालेल्या एकूण पावसाने १,५३६ मिलिमीटरचा टप्पा गाठला असून, धरणसाखळीतील पाणीसाठ्यातही वाढ होत आहे. धरण सकाळी ७ वाजता ७३ टक्के भरले आहे. पावसाचे प्रमाण पाहता धरण ८० टक्के अथवा त्याहून अधिक क्षमतेने भरण्याची शक्यता आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम असल्याने धरणांतील पाणीसाठ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. खडकवासला धरण साखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात मंगळवारी रात्रीपासून पावसाचा जोर वाढला. टेमघर धरण परिसरात सर्वाधिक १४० मिलिमीटर पाऊस झाला. .त्याखालोखाल पानशेत येथे ८० मिलिमीटर, वरसगाव येथे ७९ मिलिमीटर आणि खडकवासला येथे २७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे चारही धरणांत मिळून १,३८० दशलक्ष घनफूट पाण्याची आवक झाली आहे. परिणामी धरण साखळीतील एकूण पाणीसाठा १९.२६ टीएमसी (६६.०८ टक्के) इतका झाला आहे..या पावसामुळे चारही धरणांत मिळून १,३८० एमसीएफटी पाण्याची आवक झाली. बुधवारी सकाळी सहा वाजता खडकवासला धरणात १.४१ टीएमसी (७१.५६ टक्के), पानशेतमध्ये ७.५६ टीएमसी (७०.९९ टक्के), वरसगावमध्ये ८.४७ टीएमसी (६६.११ टक्के), तर टेमघरमध्ये १.८१ टीएमसी (४८.९१ टक्के) पाणीसाठा नोंदविण्यात आला..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.चारही धरणांतील एकूण पाणीसाठा १९.२६ टीएमसी (६६.०८ टक्के) झाला असून, गेल्या वर्षी याच दिवशी तो २३.११ टीएमसी (७९.२८ टक्के) होता. खडकवासला धरणाच्या सांडव्यातून आतापर्यंत एकूण १.५१ टीएमसी पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.