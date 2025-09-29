Khadakwasla Dam : खडकवासला धरणातील पाण्याचा विसर्ग टप्प्याटप्प्याने कमी

खडकवासला : खडकवासला धरण साखळीतील चार प्रमुख धरणे रविवारी (ता. २८) सकाळपासून पाण्याने तुडुंब भरली आहेत. एकूण साठा २८.८९ टीएमसी म्हणजे ९९.११ टक्के इतका नोंदवला गेला आहे. धरणाच्या .पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कमी झाल्याने मुठा नदी पात्रामधील पाण्याचा विसर्ग टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात येत आहे.रविवारी सकाळी सहा वाजता खडकवासला धरणातून मुठा नदी पात्रात ६८८४ क्यूसेक पाणी सोडले जात होते. दुपारी दोन वाजता हा विसर्ग ४५१० क्यूसेक इतका कमी केला. सायंकाळी सात वाजता २४४२ क्यूसेकपर्यंत कमी केला. पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अभियंता मोहन भदाणे दिलेल्या माहितीनुसार, आवश्यकतेनुसार विसर्गात कमी-जास्त बदल होऊ शकतात..Pune News : कमला नेहरू रुग्णालयात खाटा वाढल्या, पण मनुष्यबळ आणि सुविधांचा अभाव.दरम्यान, वरसगाव धरणातून दुपारी एक वाजता वीजनिर्मिती गृहामार्फत ६०० क्यूसेक आणि सांडव्याद्वारे ५९७ क्यूसेक, असे मिळून एक हजार १९७ क्यूसेक विसर्ग करण्यात आला. तर पानशेत धरणातून वीजनिर्मिती गृहाद्वारे ६०० क्यूसेक व सांडव्याद्वारे ४९५ क्यूसेक, असा एकूण एक हजार ९५ क्यूसेक विसर्ग सोडण्यात आला. टेमघर धरण शंभर टक्के भरले असले, तरी तेथून विसर्ग नाही. धरण परिसरात पावसाचा जोर कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.