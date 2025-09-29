पुणे

Khadakwasla Dam : खडकवासला धरणातील पाण्याचा विसर्ग टप्प्याटप्प्याने कमी

Khadakwasla Water Update : खडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणं रविवारी तुडुंब भरली असून मुठा नदीत विसर्ग टप्प्याटप्प्याने कमी केला जात आहे.
Khadakwasla Dam

Khadakwasla Dam

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खडकवासला : खडकवासला धरण साखळीतील चार प्रमुख धरणे रविवारी (ता. २८) सकाळपासून पाण्याने तुडुंब भरली आहेत. एकूण साठा २८.८९ टीएमसी म्हणजे ९९.११ टक्के इतका नोंदवला गेला आहे. धरणाच्या

Loading content, please wait...
water
dam
Khadakwasala Dam
water level management

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com