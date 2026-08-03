Pune Water Supply: खडकवासला धरणसाखळीत विक्रमी पाणीसाठा; जुलैमध्ये २४.५४ टीएमसीने वाढ, मागील पाच वर्षांतील सर्वाधिक साठा

-नरेंद्र साठे पुणे : खडकवासला धरणसाखळीसाठी जुलै महिना गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक दिलासादायक ठरला आहे. एक जुलै ते एक ऑगस्ट या कालावधीत धरणसाखळीतील चारही धरणांच्या पाणीसाठ्यात २४.५४ अब्ज घनफूट (टीएमसी) वाढ झाली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ही वाढ १०.६७ टीएमसी इतकी होती. गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत यंदाच्या जुलैमध्ये पावसाचे प्रमाण आणि धरणांच्या पाणीसाठ्यात झालेली वाढ सर्वाधिक ठरली आहे..Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.जूनमध्ये मॉन्सूनने अपेक्षेप्रमाणे जोर धरला नव्हता. मात्र, जुलैमध्ये दोन टप्प्यांत झालेल्या मुसळधार पावसाने मागील पाच वर्षांतील विक्रम मोडले. गतवर्षी मेमध्येच मॉन्सून दाखल झाला होता; मात्र जुलैमध्ये त्याचा जोर काहीसा ओसरला होता. त्यामुळे धरणसाखळीतील पाणीसाठ्यातील वाढ तुलनेने कमी झाली होती. .याउलट, यंदा जुलैमध्ये खडकवासला धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात ५६२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा पाऊस केवळ १३३ मिलिमीटर होता. पानशेत धरणात मागील पाच वर्षांत प्रथमच जुलैमध्ये पाणीसाठ्यात आठ टीएमसीहून अधिक वाढ झाली आहे. वरसगाव धरणाचीही अशीच स्थिती आहे. मात्र, टेमघर धरणात २०२४मध्ये ३.३८ टीएमसीने पाणीसाठ्यात वाढ झाली होती, तर यंदा ती ३.२६ टीएमसी इतकी झाली आहे..एक जुलै ते एक ऑगस्ट या कालावधीत खडकवासला धरणात १.५८ टीएमसी, पानशेतमध्ये ८.६१ टीएमसी, वरसगावमध्ये ११.०९ टीएमसी आणि टेमघरमध्ये ३.२६ टीएमसी पाणीसाठ्यात वाढ झाली. या चारही धरणांतील मिळून झालेली २४.५४ टीएमसी वाढ ही गेल्या पाच वर्षांतील सर्वोच्च ठरली आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...जूनमध्ये अत्यल्प पाऊस झाला. जुलैमध्ये १५ दिवस पाऊस पडला; मात्र तो अत्यंत जोरदार होता. त्यामुळे अल्प कालावधीतच खडकवासला धरणसाखळीतील धरणे भरली आणि विसर्ग करावा लागला. हा हवामान बदल आणि एल निनोमुळे पावसाच्या बदलत्या स्वरूपाचा स्पष्ट परिणाम आहे. शहराच्या पिण्याच्या पाण्याची चिंता सध्या पूर्णपणे दूर झाली आहे.- प्रवीण कोल्हे, अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.