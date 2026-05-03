Khadakwasla Dam Water : खडकवासला धरणसाखळीत ३३ टक्के पाणीसाठा; गतवर्षीपेक्षा चार टक्क्यांनी पाणीसाठा अधिक

पुणे - उन्हाळ्याच्या तीव्रतेदरम्यानही खडकवासला धरणसाखळीत यंदा तुलनेने चांगला पाणीसाठा शिल्लक आहे. सध्या धरणसाखळीत एकूण ९.५८ टीएमसी (अब्ज घनफूट) म्हणजेच ३२.८७ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मागील वर्षी याच दिवशी हा साठा २८ टक्के होता. त्यामुळे यावर्षीची स्थिती तुलनेने चांगली आहे..पुणे शहराला प्रत्येक महिन्याला साधारण दीड टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असते. त्यानुसार आवश्यक साठा राखून ठेवत खडकवासला धरणातून शेतीसाठी उजव्या कालव्यातून सुमारे दीड हजार क्युसेकने पाणी सोडण्यात येत आहे. गतवर्षी धरणसाखळीत साठा कमी असला, तरी मॉन्सूनचे लवकर आगमन झाल्याने पाणीटंचाई जाणवली नव्हती. त्याचबरोबर चांगल्या पावसामुळे धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली होती, त्याचा फायदा यंदाच्या उन्हाळ्यात होत आहे..मात्र, यंदा पावसाळा लांबल्यास चिंता वाढण्याची शक्यता आहे. कृषी विभागाने 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे पाऊस कमी पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला असून, त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांसाठी नियोजन सुरू केले आहे. पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्यास किंवा आगमन उशिरा झाल्यास धरणसाखळीतील पाणीसाठ्याचे नियोजन जलसंपदा विभागालाही काटेकोरपणे करावे लागणार आहे..सध्या खडकवासला धरणात ०.८२ टीएमसी पाणीसाठा असून, तेथून उजव्या कालव्यातून सुमारे १५०० क्युसेकने पाणी सोडले जात आहे. वरसगाव धरणातूनही वीज निर्मिती केंद्रामधून सुमारे ६०० क्युसेकने विसर्ग सुरू असून, तेथे ४.०४ टीएमसी साठा आहे. पानशेत धरणात ४.७० टीएमसी पाणीसाठा असून, तेथूनही पॉवर हाउसमधून सुमारे ६०० क्युसेकने पाणी सोडले जात आहे..पंधरा धरणांतून पाण्याचे आवर्तनजिल्ह्यातील पिंपळगाव जोगे, डिंभे, घोड, खडकवासला, चासकमान, आंद्रा, पवना, कासारसाई, टेमघर, वरसगाव, पानशेत, गुंजवणी, नीरा देवधर, भाटघर आणि वीर या पंधरा धरणांतून डाव्या-उजव्या कालव्यांसह बंद जलवाहिन्या आणि वीज निर्मिती केंद्राद्वारे पाणीविसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे धरणांमधील पाणीपातळी हळूहळू घटत असून, पावसाळ्यापूर्वी काही धरणांतील साठा तळाला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..धरण - पाणीसाठा (टीएमसी) - टक्केवारीखडकवासला - ०.८२ - ४१.७१पानशेत - ४.७० - ४४.१०वरसगाव - ४.०४ - ३१.५०टेमघर - ०.०२ - ०.६५.