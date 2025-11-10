Khadakwasala Encroachment : खडकवासला धरण परिसरातील अतिक्रमणांवर पाटबंधारे विभागाची मोठी कारवाई

खडकवासला - खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाटबंधारे विभागाच्या जमिनीवरील बेकायदा अतिक्रमणांवर अखेर सोमवारी (दि. ११) मोठी कारवाई करण्यात आली. धरण परिसरातील धार्मिक स्थळ, दोन चौपाट्यांवरील टपऱ्या व स्टॉल्स, डोम, हिरव्या रंगाचे पत्राशेड, रिसोर्ट हॉटेल्स, गोठे तसेच रायकर परिसरातील मिळकती अशा एकूण सहा ठिकाणांवरील २० ते २५ हजार चौरस फूट क्षेत्रातील अतिक्रमणे हटविण्यात आली..पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता मोहन भदाने आणि शाखा अभियंता गिरीजा कल्याणकर-फुटाणे यांनी ही कारवाई केली. दरम्यान नांदेड सिटी व हवेली पोलीस ठाण्यांचे अधिकारी, पुणे महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग, महसूल अधिकारी तसेच जलसंपदा विभागाचे कर्मचारी अशा मोठ्या पथकाची उपस्थिती होती. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अतुल भोस यांच्या मार्गदर्शनाखाली बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता..खडकवासला, डीआयएटी आणि गोऱ्हे बुद्रुक परिसरातील सुमारे २० ते २५ हजार चौरस फूट क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामे व टपऱ्या जेसीबी आणि डंपरच्या सहाय्याने पाडण्यात आल्या. एका राजकीय व्यक्तीच्या रिसोर्टच्या नदीलगतच्या भागात सकाळी आठ वाजता सुरू झालेली कारवाई संध्याकाळपर्यंत सलग दहा तास सुरू होती.अतिक्रमणधारकांना मागील आठवड्यात नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. पूर्वसूचना देऊन ही कारवाई पार पडली. इतर अतिक्रमणांवरही विभाग आणखी कठोर भूमिका घेणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत..शाखा अभियंता यांचा ठाम पवित्रामहापालिका निवडणुका तोंडावर असताना चौपाटीवरील अतिक्रमण कारवाईला सोमवारी (दि. ११) अनपेक्षित राजकीय रंग चढला. विक्रेते स्थानिक असल्याने कारवाई सुरू होणार असल्याची माहिती मिळताच प्रभाग ३३ मधील इच्छुक उमेदवार आणि काही राजकीय पदाधिकारी धरण परिसरात मोठ्या संख्येने जमा झाले. कारवाई थांबविण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला..'मॅडम, तुम्ही कारवाई थांबवा. हे लोक ४० वर्षांपासून येथे व्यवसाय करतात,' अशी मागणी करण्यात आली. यावर शाखा अभियंता गिरीजा कल्याणकर-फुटाणे यांनी ठामपणे उत्तर दिले, 'कारवाई थांबविण्याचे लेखी आदेश आणा, मी लगेच कारवाई थांबवते.'त्यांच्या आत्मविश्वासपूर्ण आणि स्पष्ट भूमिकेमुळे कार्यकर्त्यांची गर्दी काही क्षणांतच विरळ झाली. त्यानंतर चौपाटीवरील व्यावसायिकांनी स्वतःहून अतिक्रमणे काढण्यास सुरुवात केली, तर पाटबंधारे विभागाच्या पथकाने नियोजित कारवाई पुढे चालू ठेवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.