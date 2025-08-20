पुणे

Khadakwasla Dam : चोवीस तासांत महिनाभराचे पाणी; खडकवासला धरणसाखळीत ९७.५८ टक्के साठा

Pune Water Supply : पावसामुळे खडकवासला धरणसाखळीत २४ तासांत महिनाभर पुरेल एवढा पाणीसाठा जमा; विसर्ग सुरू, नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा!
Updated on

पुणे : खडकवासला धरणसाखळीत पुणे शहराला वर्षभर पुरेल एवढा पाणीसाठा जमा झाला आहे. चारही धरणांत मिळून २८.४५ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीसाठा झाला आहे. सलग दोन दिवसांच्या पावसाने धरणसाखळीत १.६४ टीएमसीने पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे.

