Khadakwasla Dam: 1961 चा महापूर… पण खडकवासला धरण वाचलं कसं? अज्ञात इतिहास वाचा

पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा कणा म्हणून ओळखले जाणारे खडकवासला धरण हे केवळ एक जलाशय नसून, इतिहास आणि संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. मुठा नदीवर वसलेले हे मध्यम आकाराचे धरण ब्रिटिश काळात बांधले गेले आणि आजही पुण्याच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि शेतीसाठीच्या सिंचनाचा प्रमुख स्रोत आहे. या लेखात आपण खडकवासला धरणाच्या निर्मितीपासून ते त्याच्या सध्याच्या महत्त्वापर्यंतचा प्रवास जाणून घेऊया..ब्रिटिश काळातील निर्मिती आणि 'लेक फिफ'19व्या शतकात पुणे आणि परिसरात भीषण दुष्काळाने थैमान घातले होते. या संकटावर मात करण्यासाठी ब्रिटिश सैन्यातील कॅप्टन फिफ आरई यांनी 1863 मध्ये खडकवासला येथे उच्च पातळीच्या जलाशयाची शिफारस केली. त्यांच्या तपशीलवार सर्वेक्षणानंतर 1869 मध्ये या धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली आणि 1879 मध्ये ते पूर्ण झाले. भारतातील सर्वात जुन्या दगडी बांधकामांपैकी एक असलेल्या या धरणाला सुरुवातीला कॅप्टन फिफ यांच्या नावावरून 'लेक फिफ' असे नाव देण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर या मानवनिर्मित तलावाचे नाव बदलून 'खडकवासला धरण' असे ठेवण्यात आले..पाणीपुरवठ्याचा आधार आणि 1961 चा महापूरपुण्यापासून 20 किमी अंतरावर असलेले खडकवासला धरण शहराला पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या सिंचनाची सुविधा पुरवते. मात्र, 1961 मध्ये पानशेत धरण फुटल्याने खडकवासला जलाशयात महापूर आला होता. या घटनेने धरणाच्या संरचनेची आणि व्यवस्थापनाची ताकद पणाला लागली. तरीही, धरणाने आपली मजबुती सिद्ध केली आणि पुण्याच्या पाणीपुरवठ्याचा आधारस्तंभ म्हणून त्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले..राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (NDA) ची जवळीकखडकवासला धरणाच्या एका बाजूला राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (NDA) आहे, जी 1955 मध्ये कार्यान्वित झाली. ही संस्था भारतीय सैन्य, नौदल आणि हवाई दलाच्या कॅडेट्सना प्रशिक्षण देणारी देशातील प्रमुख संयुक्त सशस्त्र सेवा संस्था आहे. NDA च्या परिसरातील निसर्गरम्य वातावरण आणि खडकवासला धरणाचा पाण्याचा विस्तीर्ण जलाशय यामुळे हा परिसर केवळ प्रशिक्षणासाठीच नव्हे, तर पर्यटकांसाठीही आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहे.खडकवासला धरणाचे महत्त्वआज खडकवासला धरण पुण्याच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्राथमिक स्रोत असण्यासोबतच, हे धरण शेतीसाठी आणि पर्यावरण संतुलनासाठीही महत्त्वाचे आहे. धरणाच्या आसपासच्या परिसरात निसर्गसौंदर्य आणि शांतता अनुभवण्यासाठी अनेक पर्यटक येतात. याशिवाय, NDA च्या जवळीकीमुळे या परिसराला रणनीतिक महत्त्वही प्राप्त झाले आहे..निसर्ग आणि इतिहासाचे संगमखडकवासला धरण हे केवळ पाणीपुरवठ्याचे साधन नसून, ब्रिटिश अभियांत्रिकीचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. कॅप्टन फिफ यांच्या दृष्टीकोनातून सुरू झालेला हा प्रकल्प आजही पुण्याच्या विकासात मोलाची भूमिका बजावतो. धरणाच्या निर्मितीपासून ते स्वातंत्र्यानंतरच्या नामकरणापर्यंत आणि 1961 च्या महापुरापासून ते आजच्या काळातील पर्यटकांच्या आकर्षणापर्यंत, खडकवासला धरणाने अनेक बदल पाहिले आहेत.